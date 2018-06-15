Отставка Семиноженко: последняя капля была от Табачника?

Мини сенсацией пятницы стало неожиданное увольнение Верховной Радой с должности гуманитарного вице-премьера Владимира Семиноженко. Да еще и с невероятным показателем голосования – 378 (!) депутатских голосов «за». Сложно даже вспомнить, когда в последний раз наш расколотый парламент демонстрировал такое редкое единодушие.

И расклад интересный: к голосам оппозиции (120 от фракции Блока Юлии Тимошенко, 57 от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона") добавились еще более многочисленные голоса той же коалиции, которая совсем недавно назначала академика Семиноженко на высокую должность (153 депутата от фракции Партии регионов, 27 от фракции Коммунистической партии, 18 от фракции Блока Литвина и 3 внефракционных).

У человека, хотя бы немного знакомого со внутренней механикой голосований в ВР последнего времени, не возникнет никаких сомнений, что это коалиционное единодушие может исходить лишь с самой вершины нынешней власти – с Банковой.

Оппозиционеры, что называется, были в своем праве. Освободить члена «враждебного» правительства – это святое для оппозиции. Собственно, и проект постановления вносился депутатом БЮТ Ольгой Боднар. К тому же, как отметил еще один бютовец, вице-спикер ВР Николай Томенко, депутаты от оппозиции голосовали за освобождение Владимира Семиноженко от должности вице-премьера, потому что он является сторонником идеи создания союзного государства с Россией (напомним, 26 марта этого года вице-премьер заявлял, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси).

Но оппозиционный вице-спикер выразил закономерное удивление, почему сессионный зал ни слова не услышал от коалиции относительно причин увольнения и Семиноженко, и министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко. "Потому история с двумя освобождениями выглядит, мягко говоря, странной и непрозрачной".

Этот пробел попробовал заполнить довольно одиозный «радикал-регионал» Вадим Колесниченко. Он отметил, что фракция Партии регионов голосовала за освобождение Владимира Семиноженко от должности вице-премьер-министра, поскольку он оказался неэффективным менеджером.

"Это была политика очистки от неэффективного менеджера. Вы можете представить, как надо было насолить всем, чтобы объединился весь парламент", - сказал депутат.

Среди «соленых» примеров неудачного менеджерства Семиноженко Колесниченко назвал неэффективное решение вопроса относительно Института национальной памяти, нарушение ст. 22 закона о Кабинете министров, организацию «ненужного» нового перевода Европейской хартии языков национальных меньшинств, создание «ненужного» украинско-польского института, причастность к формированию двух неэффективных комитетов (по научно-техническому инновационному развитию и по борьбе с распространением наркотиков).

Колесниченко надеется, что следующий вице-премьер-министр поймет те ошибки, которые сделал его предшественник, и не будет повторять их. А кандидатура этого преемника будет выдвинута коалицией (фамилия должна быть названа на будущей неделе).

Между тем, эпатажный бютовец Олег Ляшко, ссылаясь на «слухи в парламенте», озвучил информацию о том, что на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам может быть назначен министр образования Дмитрий Табачник. То же прочил и «заукраинец» Вячеслав Кириленко. В то же время, политолог Вадим Карасев «сватает» на место Семиноженко Анну Герман, которую якобы отправят в почетную ссылку подальше от «тела».

Источники автора в Кабинете Министров не подтвердили, что Дмитрий Владимирович пойдет на повышение. Скорее пройдет предложение председателя парламентской фракции ПР Александра Ефремова сократить должность гуманитарного вице-премьера вообще.

Зато источник не исключает, что именно жалобы Табачника на Семиноженко могли стать последней каплей, которая повлияла на решение Януковича избавиться от известного баритона современности.

Как рассказывают, Семиноженко критиковали перед Президентом регулярно и буквально все. Причем, за разные вещи. Та же Анна Герман – за избыточную пророссийскость. Персонажи типа Колесниченко или Лукьянова – за избыточную проукраинскость, за сохранение «бандеровских» структур типа Института национальной памяти и тому подобное. Все вместе – за прямолинейность и самовлюбленность.

А Табачник, якобы, покритиковал напоследок своего посредственного непосредственного начальника за немотивированное создание госкомитета по научно-техническому инновационному развитию. Зачем создавать лишние сущности? Это неправильно с точки зрения народных интересов – каждое новое правительственное подразделение стоит немалых средств бюджету. Которые, кстати, имеют тенденцию разворовываться. И хотя степень нынешнего влияния Табачника на Януковича не следует переоценивать, но, как известно, капля камень точит.

Подвернулся случай и был дан сигнал по всей управленческой вертикали: уволен может быть кто угодно и в любой момент. Невзирая на ранги и старые заслуги. А чиновниками, которые получили и усвоили подобный сигнал, согласитесь, управлять значительно легче.

Николай Писарчук