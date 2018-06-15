Что госсекретарь Клинтон найдет в Киеве?

Пока европейцы говорят о том, как Украина поглощается Россией, Хиллари Клинтон осуществит свой первый визит а Киев в качестве государственного секретаря. Ее европейское турне также будет включать Польшу, Грузию, Армению и Азербайджан.

Некоторые европейские эксперты могут смотреть на визит Клинтон как на посещение жертв российско-американской (Польша, Грузия) или армяно-турецкой (Азербайджан) «перезагрузки».

Но не все таково, каким оно казалось еще полгода назад. Украина – иная страна, чем та, что была во время визита вице-президента Джо Байдена в прошлом году, да и даже во время поездки президента Виктора Януковича в Вашингтон в начале апреля.

Во-первых, президент Украины Янукович не чувствует обиды со стороны Соединенных Штатов. Напротив, он благодарен: украинская власть теперь может использовать американо-российскую перезагрузку как карт-бланш для самого тесного за последние 20 лет сближения с Россией.

Соединенные Штаты должны понять, что нынешняя Украина не чувствует себя жертвой российских «имперских амбиций»; она добровольно и рьяно помогает России выглядеть новым сверхмощным государством.

Для президента Янковича, в отличие от миллионов украинцев, которые за него не голосовали, присутствие российского Черноморского флота в Севастополе или закон, который оставляет Украину вне любого блока (таких как НАТО), является чем-то логичным и естественным.

Новая власть, в отличие от оппозиции, не видит в этих договоренностях с Россией угрозы украинскому суверенитету или территориальной целостности.

Янукович предлагает России очень простое соглашение: Киев поможет Москве получить иллюзию того, что она восстанавливает сферу своих интересов, а вместо этого получит финансовую помощь (такую как недавний кредит в 4 миллиарда долларов от одного российского банка).

Понимание Януковичем украинских национальных интересов фундаментально отличается от их понимания его оппонентами. Он считает, что Украине не стоит предпринимать ни одного шага на запад впереди России. Если интеграция с Европой будет означать безвизовый режим с Европейским Союзом, то Россия должна быть заинтересована в этом не меньше Украины.

Соединенные Штаты, и Запад в целом, должны понять, что Янукович не считает никакие уступки России, даже наиболее неоднозначные из них, уступками. Его позиции часто похожи на позиции Владимира Путина и Дмитрия Медведева, даже в отношении наиболее противоречивых украинско-российских вопросов, таких как является ли Севастополь украинским городом или «городом русской славы; был ли Голодомор 1932-33 годов геноцидом против Украины, организованным Сталиным, или был трагедией, которая ударила по населению всего СССР.

Кажется, единственная потенциально спорная сфера между Украиной и Россией сейчас - конфликтующие бизнесовые интересы между россиянами и приближенными Януковича. А не идеологические вопросы или вопросы безопасности.

Это стало понятно в подходах к вопросу газопровода «Южный поток». Украинское руководство не скрывает своего негативного отношения к этому проекту во время двусторонних и международных форумов. Однако, во время предвыборной кампании Янукович предлагал даже участие украинских компаний в этом проекте.

Может даже случиться, что Янукович окажется большим прагматиком, чем Медведев или Путин, для которых восстановление «зоны привилегированных интересов» все еще важнее, чем деловые соглашения.

Во-вторых, Запад должен принять во внимание, что, несмотря на его отношения с Москвой, Янукович не хочет стать вторым Лукашенко, руководителем страны, который является персоной нон-грата на Западе. Признание такими странами как США или Германия, куда он намеревается осуществить официальные поездки в ближайшие месяцы, он считает очень важным для себя.

На саммите, посвященном ядерной безопасности в Вашингтоне в апреле Янукович согласился, на радость президенту Обаме, избавиться от высокообогащенного урана даже не потому, что он верит в мир без ядерного оружия, а потому, что рукожатие с американским лидером является для него чем-то вроде легитимизации его президентства.

Учитывая критику внутри Украины и некоторое разочарование среди европейцев относительно его первых 100 дней президентства, Януковичу сегодня не меньше нужное американское признание. Ему нужны не только американская помощь в поиске финансирования, но и символическая поддержка администрации Обамы.

Во время визита госсекретаря Клинтон, Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что такая поддержка станет невозможной, если Украина будет продолжать обнаруживать тенденции, несовместимые с ее объявленным желанием интегрироваться в Европу.

Это включает в себя давление на масс-медиа, и особенно ситуацию с 5 каналом и каналом TVi, которым было отказано в частотах на вещание по требованию медиа-группы, контролируемой главой украинской спецслужбы СБУ, Валерием Хорошковским, который также является крупнейшим владельцем масс-медиа в стране. Конфликт интересов очевиден всем – кроме нового президента и его окружения.

Или возьмем эпизод, когда сотрудник СБУ имел частный разговор с ректором университета, требуя запрета на участие студентов в митингах оппозиции. Или последний случай, когда председатель украинского офиса Фонда Аденауера был задержан в аэропорту, что требовало вмешательства немецкого правительства и президента Европейского парламента, - очевидно из-за его критики первых ста дней новой украинской власти.

В конце, секретарь Клинтон не должна забывать, что Украина имеет не меньше влияния на Россию, чем Россия имеет на Украину.

Не верьте тем, кто говорит, что Украина потеряла свое влияние на Россию после Оранжевой Революции. Украина была по крайней мере частичным фактором того, что российский президент начал говорить на весь голос о «европейской интеграции», хотя до того он говорил лишь о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом.

Украина также сыграла не последнюю роль в поражении нескольких российских интеграционных проектов на пост-советском пространстве, а те, что были сформированы без Украины, являются маргинальными. Именно после отказа Украины вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном Кремль стал более активным в попытках присоединения ко Всемирной торговой организации.

Существуют и другие примеры, и они все указывают на тот факт, что влияние Украины на Россию является позитивным, и что сейчас важнее чем когда-либо сохранить его. Но это может быть достигнуто только, если тенденции сползания к политике а-ля Путин прекратятся.

Алена Гетьманчук, директор Института мировой политики в Киеве

Напечатано 1.07.2010 в The New York Times