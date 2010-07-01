100 дней минкульта: 3 договора и поездка министра в Нью-Йорк

Министерство культуры и туризма Украины подписало соглашение с правительством Беларуси, разноплановое широкое соглашение с РФ в сфере культуры, а также буквально вчера подписали соглашение с правительством Шри-Ланки в области туризма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК, подытоживая работу министерства за сто дней.

По его словам, правительство Шри-Ланки очень заинтересовано в украинских туристах. Но поскольку туда сложно добираться, рассматривается вопрос прямого рейса из Украины.

Среди достижений министерства М.КУЛИНЯК также отметил две выставки, которые открылись в США, в частности, «На перекрестке веков Украина-Швеция» и совсем недавно открыли выставку украинской иконы в Нью-Йорке.

«Я ее посетил. Также посетил украинский музей в Нью-Йорке. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве», - сказал министр.

Он также отметил, что на этот год на развитие туризма в Украине выделено 12 млн. грн. (в прошлом году было 2,5 млн. грн.).

По словам министра, эти деньги в основном тратятся на то, чтобы «пропагандировать Украину как туристическое государство за рубежом».