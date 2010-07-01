Тимошенко показала решение Стокгольмского суда о "газе Фирташа"

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО обнародовала текст решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, из которого вытекает, что во время судебных слушаний в Стокгольме НАК «Нафтогаз Украины» отказался от своей позиции о наличии правовых подтверждений законности приобретения этого газа у ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«В какой-либо другой стране после обнародования таких документов и этих фактов это привело бы, как минимум ,к самоотставке правительства и Президента, а там, где есть больше совести и больше чести, возможно, должностные лица, которые были к этому причастны в других странах вообще наложили бы на себя руки от позора, связанного с такими обстоятельствами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер оппозиции зачитала несколько основных пунктов решения Стокгольмского арбитража, в которых речь идет о том, что НАК «Нафтогаз Украины» признал, что не имеет достаточных правовых оснований для владения природным газом в объеме 11 млрд. куб. м, а также добровольно взял на себя обязательство оплатить штрафные санкции в связи с этим конфликтом.

«В установочной части решения арбитражного суда арбитражный суд, оценивая, что все, что принимается, имеет привкус коррупции, они специально пунктом 8 установочной части вносят такой пункт. Цитирую: «В связи с тем, что среди прочего НАК «Нафтогаз» больше не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд. куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, что здесь изложено, – это, по сути дела, история преступления. Это то, за что рано или поздно будут отвечать должностные лица во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, за то, что они прямо сдали в арбитражном Стокгольмском суде интересы Украины, позицию «Нафтогаза», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Текст решения Стокгольмкого арбитража можно посмотреть тут

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году как компенсация после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украине и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.