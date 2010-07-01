Филарет предостерегает Кирилла от политических заявлений в Украине

Украинская православная церковь (Киевского патриархата) предостерегает Предстоятеля Русской православной церкви КИРИЛЛА от политических заявлений во время его очередного визита в Украину.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Он отметил, что УПЦ (КП) не может протестовать против приезда КИРИЛЛА в Украину с визитом к мирянам своей церкви. Однако, отметил ФИЛАРЕТ, ход и итоги двух предыдущих визитов КИРИЛЛА в Украину продемонстрировали, что это не сколько визиты архипастыря, столько политические визиты с намерениями продвижения концепции т.н. “русского мира”.

Глава УПЦ (КП) напомнил, что эта идея КИРИЛЛА предусматривает объединение России, Беларуси и Украины в единое духовное пространство. “Под этой благозвучной вывеской кроется имперская идея лишения Украины ее государственности и независимости”, – сказал ФИЛАРЕТ и отметил, что таким образом Украине пытаются навязать идею политического единства с Россией, превратить украинскую государственность в фикцию. По его словам, КИРИЛЛ ведет наступление на Украину и украинскую церковь, пытаясь лишить ее законных прав. ФИЛАРЕТ также добавил, что РПЦ является инструментом Российского государства для достижения этих целей.

Как сообщал УНИАН, КИРИЛЛ будет находиться с визитом в Украине 20-28 июля. В соответствии с программой визита, с 20 по 23 июля патриарх будет находиться в Одессе. В частности, 21 июля он возглавит чин освящения и литургию в Спасо-Преображенском соборе Одессы, а 22 июля примет участие в торжествах в оперном театре.

С 23 по 25 или 26 июля КИРИЛЛ будет находиться в Днепропетровске, где 24 июля возглавит литургию на площади перед Спасо-Преображенским собором города.

Также патриарх побывает в Киеве, где 28 июля, в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира, возглавит праздничную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.