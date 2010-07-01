В БЮТ уже знают, почему и как делу Макаренко присвоили гриф «тайно»

Фракция БЮТ настаивает на создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по деятельности компании «РосУкрЭнерго», а также требует выпустить на поруки экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя блокирование членами фракции работы парламента.

Он отметил, что проект постановления о создании ВСК относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности компании «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО стоит в повестке дня на сегодняшний день.

При этом А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что “схема”, по которой будет действовать коалиция, ему “понятна”. По его словам, фракции, которые входят в коалицию, не подали свои кандидатуры в состав ВСК, и поэтому даже когда постановление о ее создании будет принято, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не подпишет этот документ, мотивируя это тем, что в составе комиссии нет представителей всех парламентских фракций.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что также фракция БЮТ требует выпустить на поруки А.МАКАРЕНКО, поскольку по этому вопросу обратились 50 народных депутатов.

По его словам, БЮТ настаивает, чтобы данное дело было рассекречено. При этом А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что дело было засекречено, поскольку в него преднамеренно была включена “схема распределения газа в 1985 году, а этот документ имел гриф “тайно”.