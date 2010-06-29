Чиновники отказались выступать из-за плаката о пенсии Януковича

Чиновники Львовской облгосадминистрации отказались выступать на сессии областного совета из-за плаката на трибуне с подсчетом дней до пенсии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время сессии облсовета этот плакат вывесил на трибуне депутат от БЮТ Ростислав НОВОЖЕНЕЦ.

Глава Львовской облгосадминистрации Василий ГОРБАЛЬ заявил, что сотрудники ОГА не будут выступать с трибуны, если этот плакат не снимут.

Позже, в перерыве заседания, В.ГОРБАЛЬ собственноручно снял плакат, сообщили в пресс-службе ОГА. Как отмечается в сообщении пресс-службы, «депутаты устроили представление вместо того, чтобы решать проблему региона – именно так прокомментировала сегодняшние события в сессионном зале Львовского областного совета депутат облсовета Эмилия ПИДЛЯШЕЦКАЯ».

«Сегодня на сессии областного совета должны рассматривать важные вопросы социально-экономического развития. Речь идет о распределении средств бюджета развития. Здесь вопросы и строительства дорог, и медицинского обеспечения. В повестке дня есть также вопросы, которые касаются программы энергосбережения. Вопросы областной администрации касаются отчета и предложений по Программе социально-экономического развития Львовщины – это 3-й и 4-й вопросы, а по факту они рассматриваются через три часа после начала сессии. У нас заседания на вес золота, они не так часто проходят, а депутаты занимают время политическими представлениями», - заявила журналистам Е.ПИДЛЯШЕЦКАЯ.