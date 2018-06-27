Почему не назначили Огрызко?

Верховная Рада Украины решила перенести на вторник, 20 марта, рассмотрение вопроса о назначении Владимира Огрызко на должность министра иностранных дел Украины. Мы поинтересовались у членов “антикризисной коалиции” и представителей оппозиции, почему откладывается рассмотрение этого вопроса. Ярослав Сухой, ПР: ПЫТАЕМСЯ СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ Вчера вечером были достигнуты какие-то договоренности между Президентом и премьером, а сегодня утром они были разорваны. Поэтому слушание перенесли. Я не знаю, что именно было темой для разговора между ними, ну, был какой-то компромисс, баш на баш. Но почему-то все разрушилось... Сейчас пытаемся связаться с Президентом, чтобы выяснить.

Анна Герман, ПР: ПОЯВИЛОСЬ СТРАННОЕ ПИСЬМО ОТ БАЛОГИ Премьер-министр, Президент и спикер договорились о назначении Огрызко, но это было вчера вечером, и премьер-министр просто физически не успел встретиться с фракцией. А утром появляется странное письмо от Балоги (Виктор Балога – председатель Секретариата. – Авт.) о том, что он просит перенести назначение на неделю. Это вызвало некоторое смятение, и мы решили на очень короткий срок отложить рассмотрение. Во вторник мы вернемся к рассмотрению.

Тарас Чорновил, ПР: ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПОДАВАЛ КАНДИДАТУРУ ОГРЫЗКО Президент лично попросил проголосовать за кандидатуру Огрызко. Премьер и спикер согласились, и сегодня утром возникает история... Комитет государственного строительства утром проверял соответствие кандидатур на должности и соответствие поданных на них документов, и мы узнали, что кандидатуры Огрызко нет. Оказывается, что кандидатуру внес не Президент, а Балога, который не является субъектом, который может вносить такие кандидатуры. Мы об этом узнали только в зале. А уже утром народный депутат Виктор Тихонов, председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, говорит, что Балога, ссылаясь на Президента, просит перенести этот вопрос. Мы согласились на перенесение. Вчера о многом говорили на встрече премьера, Президента и спикера. Но поскольку существует кризис доверия, и главное в этих разговорах – возобновление доверия. Вы же знаете нашего Президента, он не может говорить конкретно, он говорит вобще...

Вячеслав Кириленко, НУ: “РЕГИОНЫ” НЕ СОГЛАСОВАЛИ ОГРЫЗКО С КРЕМЛЕМ Вчера было получено согласие премьера на голосование относительно назначения министра иностранных дел, но “Регионы” ночью не смогли согласовать кандидатуру Владимира Огризко с Кремлем. Коалиция показала, что слово, данное главе государства, ничего для них не значит. Они показали свою несамостоятельность.

Александр Турчинов, БЮТ: ВСЁ ВАЛЯТ НА ТИМОШЕНКО

Я не верю, что возможны какие-то договоренности между Президентом и премьером. Сегодняшняя ситуация это продемонстрировала. Кто им мешал голосовать за министра иностранных дел? Они врага ищут? Говорят, что ситуация изменилась после встречи Президента с Тимошенко. Им теперь привычно все валить на Тимошенко, они же боятся ее. Одним словом, наши “Семнадцать мгновений весны” (имеется в виду документ, подписанный БЮТ и “Нашей Украиной”, который содержит 17 требований. – Авт. ) приведут к полной победе справедливости.

Маша Мищенко