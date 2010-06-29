Янукович назвал демократию в Украине своеобразной и специфической

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назвал демократию в Украине специфической и высказался за то, чтобы она приближалась к европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Общественного гуманитарного совета.

По мнению Президента, понятия «демократия», «свобода слова» условны и в разные времена им давали разные толкования.

«Я сказал бы так, что на данное время в Украине сложилась такая своеобразная украинская демократия», - сказал Президент, добавив, что для него очень важно, «чтобы эта специфичность украинской демократии» была приближена к европейским стандартам.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что демократия и свобода слова оцениваются не только наличием в стране различных политических партий, системой выборов, отсутствием политзаключенных, свободой передвижения и тому подобное.

Он считает, что существует много других факторов, которые свидетельствуют о том, двигается ли страна по демократическому пути. И одним из таких факторов В.ЯНУКОВИЧ назвал создание независимой информационной системы для общества.