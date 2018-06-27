Оппозиция завалила коалицию требованиями

В понедельник объединенная оппозиция приняла заявление о совместных действиях и утвердила обращение к антикризисной коалиции, которое содержит 17 пунктов. После вручения «ультиматума» коалиции оппозиционные фракции покинули сессионный зал Верховной Рады – до выполнения своих требований. Среди них – референдум о форме государственного правления Украины, освобождение министра внутренних дел и генпрокурора, назначение председателя СБУ и министра иностранных дел, увольнение из правительства министров-бизнесменов, расторжение соглашений с компанией «РосУкрЭнерго», повышение зарплат и пенсий, преодоление тарифного кризиса, проведение референдумов для досрочных выборов мэров, которых обвиняют в коррупции, и тому подобное.

УНИАН поинтересовался у политиков и политологов их оценкой такого шага оппозиции.

Юрий Ключковский, народный депутат, НУ: МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ Если определенные требования не имеют шансов быть реализованными, то это совсем не значит, что их не нужно выдвигать. Тогда, может, и оппозиция не нужна?

Да, определенные пункты, в частности относительно защиты языка, действительно являются просто предупреждением, поскольку коалиция не сможет принять соответствующие законы, потому что не преодолеет вето Президента. Но такое предупреждение также имеет смысл, потому что выражает нашу общественно-политическую позицию.

Отставка Цушко? Это право оппозиции требовать отставки министра. Если в органах МВД проводятся учения по разгону митингов и демонстраций, тогда это диктатура, а не демократия, и тогда прочь такого министра.

Да, действительно, тарифы определяют местные органы власти. Но скажите, пожалуйста, какие органы власти остановили действие законодательства относительно возможности финансирования местных бюджетов? Это правительство навязало Верховной Раде такой проект бюджета. Разве правительство не может изменить финансирование местных бюджетов, чтобы дать им возможность дотировать сферу коммунальных услуг? А кто должен установить правила начисления тарифов – так, чтобы местная власть не вписывала туда представительские расходы, зарплату, а также покрытие потерь от дырявых водопроводов? Для чего тогда должность вице-премьера по вопросам ЖКХ? Если бы такие единые правила существовали, то были бы основания говорить о нарушении правил, а не о том, кто и что включает в схемы тарифов.

Неужели кто-то может поверить, что все рейдерские атаки происходят без благословения власти? Вы думаете, что рынок «Озерка» в Днепропетровске захватывали без ведома власти? Мы требуем соответствующей политики правительства – не способствовать этому.

Пункт о «сползании ЦИК к манипуляциям и коррупции» внесен по настоянию БЮТ, я не могу этого комментировать. Относительно закона об оппозиции, то я не считаю, что большинство должно установить какие-то границы для оппозиции, но это мое личное мнение.

Я не согласен с мыслью, что Президент вроде бы стал на сторону оппозиции. Разве он был на стороне коалиции, когда запрещал закон о Кабмине? У нас сегодня принципиальное отличие между коалицией и оппозицией заключается в том, что коалиция действует антиконституционнно, а оппозиция требует от нее войти в рамки Конституции и правового государства. И то, что Президент является нашим союзником, – вполне естественно. Он заявил, что есть факты узурпации власти со стороны коалиции и правительства. Этому нужно противодействовать.

Без сомнения, мы хотим создать юридические основания для досрочных выборов – этого никто и не скрывает. Политических оснований уже более чем достаточно – одна лишь измена социалистов является политическим основанием. К сожалению, не юридическим.

Тарас Чорновил, народный депутат, ПР: ЮЛИИ ТИМОШЕНКО НУЖНО «СЪЕСТЬ» ЮЩЕНКО, И ОНА ЕГО «ДОЕДАЕТ» Что касается самих требований, то мы относимся к ним неоднозначно. Во-первых, оппозиция имеет полное право ставить жесткие требования перед властью – это не только ее право, это ее обязанность. С другой стороны, оппозиция не может требовать от власти нарушать законы или идти на какие-то абсолютно неумные шаги. Давайте посмотрим на их требования. Оппозиция требует принять новую редакцию Конституции через референдум. Но для имплементации таких изменений все равно необходимо их утверждение в парламенте 300-ми голосами.

Дальше – Тимошенко требует выбросить из соглашения о ЕЭП пункт о создании единого надгосударственного органа. Когда ВР ратифицировала договор о ЕЭП, из документа было изъято положение о надгосударственной структуре и для страховки внесен пункт, что действие договора возможно лишь в пределах, что не противоречат Конституции.

Для назначения министра иностранных дел нужно иметь 226 голосов, которых у оппозиции нет, или искать компромиссную кандидатуру.

Дальше – „отозвать законопроекты, которые осуществляют наступление на украинский язык и культуру”. Мне тоже много в этих законопроектах не нравится. Но кому нужен этот ультиматум, если есть президентское вето на любой закон, которое парламентское большинство не сможет преодолеть?

Требование освободить министра внутренних дел – это элементарная попытка спасти свою шкуру. Оппозиции неприятно, что уже возбуждены уголовные дела против определенных лиц, в частности против Алексея Ивченко. Против Тимошенко никто ничего не будет возбуждать, чтобы не делать ей такую прекрасную рекламу. Даже если будут доказаны те или другие преступления, пусть ими занимается американская Фемида. Для освобождения Цушко и Медведько нужно, опять же, иметь 226 голосов. Их у оппозиции нет.

Требование относительно переподчинения внутренних войск Президенту... По Конституции, внутренние войска – это структурное подразделение МВД. Переподчинять лишь потому, что они носят оружие? Общество охотников тоже носит оружие. Может, и его подчинить Президенту? МВД не является квотой Президента.

Дальше – требование расторжения контрактов с „РосУкрЭнерго” и переход на прямые контракты с Россией и Туркменистаном. Упразднить контракты с „РосУкрЭнерго”, не имея прямых соглашений, невозможно. А кто разорвал прямые контракты? В августе 2005 года первый заместитель Ивченко денонсирует по инициативе украинской стороны определяющий 4-й пункт дополнения, а 4 января 2006 года тот же Ивченко ночью, даже не в Газпроме, а где-то в номере гостиницы „Украина” подписывает новые соглашения. Соглашения с Туркменистаном разорваны в марте 2005 года: сначала было соответствующее заявление Виктора Ющенко, потом заявление Тимошенко. Такие же заявления по поводу разрыва прямых соглашений с Россией. Я считаю, что кое-кто из БЮТ и „Нашей Украины” за соглашения с „РосУкрЭнерго” должен был бы сидеть в тюрьме.

Преодоление тарифного кризиса, повышение пенсий и зарплат и прекращения рейдерства... Решением КС запрещено перекладывать ответственность за формирование тарифов на правительство – это ответственность органов местной власти. Правительство сегодня занимается преодолением тарифного кризиса, а Юлия Тимошенко хочет вспрыгнуть на паровоз с флагом БЮТ и говорить, что это она сделала. Что же касается пенсий и зарплат, то уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает еще большее их повышение, чем президентский законопроект. А относительно рейдерства, то никого из лидеров и активистов Партии регионов эксперты в этом не обвиняли.

И так по всем пунктам. Как на это реагировать? Полная бессмыслица. Де-факто мы относимся к этому как к очередной серии мыльной оперы. Против кого могут объединиться кот с собакой? – разве что против повара на кухне.

Если же Президент действительно будет ветировать все законы, не согласованные с оппозицией, то это прямой путь к импичменту. Думаю, что союз Тимошенко–Ющенко просуществует до мая-июня, максимум до сентября – с осени мы возобновим возможность преодолевать вето. Я уверен, что этот союз - недолговечен. Тимошенко мечтает стать вторым лицом в государстве как лидер оппозиции. Для этого ей нужно «съесть» Ющенко, и она его «доедает». Тимошенко в действительности прекрасно понимает, что досрочных выборов не будет. Она хочет в статусе национального лидера победить на парламентских выборах 2011 года, а возможно, на президентских 2009-го, и все для этого делает.

Дмитрий Выдрин, народный депутат, БЮТ: КОГДА ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ, ТО НАХОДЯТСЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

По моему мнению, это очень интересный шаг, который свидетельствует о наработке механизмов сотрудничества оппозиционных сил. Ранее традиции украинской оппозиции ограничивались отсидкой в тюрьмах и уничтожением бизнеса оппозиционеров. Теперь мы живем в более-менее демократической стране, и именно сейчас формируются новые традиции, по которым будет существовать не только нынешняя оппозиция, но и все последующие. Нужно наработать методы, которые может использовать оппозиция, начиная, извините, с блокировки электрощитовой и до представления альтернативных законопроектов, создания теневого Кабмина.

17 пунктов, сформулированных в оппозиционном универсале, по моему мнению, закладывают максимальное поле для последующей работы. И дело совсем не в том – тяжело или не тяжело выполнить какие-то из этих пунктов, – а в том, что таким способом закладываются огромные возможности для работы оппозиции в будущем. В политике не бывает плохих методов, бывают лишь плохие результаты. Если эти шаги приведут к роспуску парламента и к созданию более действенной системы власти, то это и будет позитивный результат.

В действительности очень тяжело спрогнозировать, как может складываться ситуация. Можно лишь пофантазировать. Например, 150 депутатов слагают депутатские полномочия или, скажем, большинство по каким-то причинам идет на самороспуск. Президент может прибегнуть к какому-то шагу, который базируется не на законах, а на политической воле. Тяжело говорить, какой шаг является конституционным, а какой нет, если уже полгода Конституционный Суд фактически не действует. Когда есть политическая воля, то находятся юридические инструменты. Если же политической воли нет, то даже широкий спектр юридических инструментов не работает.

Нельзя полностью исключать, что угрозы коалиции сформировать конституционное большинство могут реализоваться. Мы же не можем гарантировать, что абсолютно все депутаты имеют стойкий иммунитет против психологического и другого давления – мотивов для создания этой «трехсотки» может быть много.

Я уже много слышал о том, что Президент, который поддерживает оппозицию, – это вроде бы уникальное явление. Только что был в Венгрии, там Президент тоже в оппозиции к премьер-министру. И при этом нормально работает венгерский демократический парламент.

Александр Дергачев, политолог: ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА – НОВЫЙ ФОРМАТ КОАЛИЦИИ Думаю, что речь идет о достаточно серьезных договоренностях при участии Президента. Сейчас установилось определенное равновесие сил в политикуме. По состоянию на сегодня использовано большинство возможностей отвоевать какие-то полномочия, исчерпываются возможности кадровых спекуляций, тяжело скрыть от внимания общественности определенные шаги власти. В такой обстановке есть много оснований еще раз оценить ситуацию и начать новый тур переговоров о компромиссе. Здесь оппозиция достаточно активна. Эти 17 пунктов, среди которых немало неприемлемых для коалиции, являются платформой для компромисса. Думаю, вскоре мы увидим, является ли это в большей степени фактором влияния на общественное мнение, своеобразным пропагандистским инструментом, либо предметом для торга.

Мы вступаем в очередной и достаточно динамичный этап политической борьбы. Впрочем, думаю, оснований для кардинальных изменений сегодня нет. Даже если в обществе будет расти поддержка идеи досрочных выборов, а теперь она недостаточно большая, то это вряд ли это даст конституционные основания для новых выборов. А тогда остается единственная альтернатива такому состоянию постоянных столкновений и недоразумений – новый формат коалиции. Сегодня тяжело говорить, какой это может быть формат, но такой вариант развития событий выглядит самым вероятным, поскольку близка ситуация, когда возможности править другим способом не будет.

Партия регионов должна задуматься над стратегической перспективой. Неизвестно, какой будет программа правительства, насколько удачным будет маневрирование между политикой, ориентированной на удовлетворение интереса большого капитала, и политикой, которая даст возможность ослабить рост социального напряжения. Нельзя долго жить по логике пользования сегодняшними преимуществами. Нужно же осознавать, странствуя по вашингтонам и берлинам, что должно родиться какое-то новое понимание ответственности за государство.

Сегодня трудно представить, что в состав коалиции может войти «Наша Украина» – а это единственно возможное изменение формата коалиции, – слишком весомыми выглядят взаимные обязательства НУ и БЮТ. Потому сегодня может речь идти не так о новом формате коалиции, как о новых договоренностях относительно взаимодействия, когда будет больший доступ к выработке общих решений у основных игроков, что дало бы возможность снизить градус противостояния. И определенные шаги со стороны коалиции, заверения в готовности к примирению свидетельствуют о том, что без Президента, а теперь и без конституционного большинства, они не смогут полноценно руководить государством.

Думаю, что сегодняшние шаги оппозиции тоже скорее тактические, чем стратегические, – вынудить “Регионы” отказаться от тактики постоянного давления и перетягивания полномочий и власти. Расчеты сторон на досрочные выборы будут и в дальнейшем уточняться, и не исключено, что возникнет ситуация, когда обе стороны согласятся на них, если будут считать, что их шансы являются высокими.

Виктор Небоженко, политолог: ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ВКЛЮЧИТСЯ В КОНФЛИКТ, ТО НЕ ПОЛУЧИТ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ Для коалиции настоящий документ был неожиданным. Чувствуется, что их застали врасплох. С этой точки зрения, это большая политическая победа оппозиции. Кроме того, пытаясь реализовать документ, оппозиция будет учиться что-то делать совместно. Если под настоящий документ будет разработан пакет конкретных мероприятий – и относительно акций протеста, и относительно законопроектов, и относительно привлечения мнения международной общественности – и если этот текст не станет основой для поглощения «Нашей Украины» со стороны БЮТ, то я вижу в этом позитив.

Настоящий документ тактический, он определяет план действий на ближайшие 3–4 месяца – до летних каникул. Стратегии пока еще не видно. А относительно стремления к досрочным выборам, то до марта 2008 года их точно не стоит ожидать.

Любая оппозиция должна формулировать собственную идеологию. И вот наконец появился определенный текст, в котором сформулированы определенные общие позиции. Проблема лишь в том, что часть из этих тезисов заведомо не может быть реализована, и это создает тревожное ощущение того, что выполнение требований для оппозиции не является главным. Как освободиться от политизации, криминализации и т.д.? Для этого нужны какие-то волшебные средства. И, во-вторых, я думал, что такие тексты появляются в результате определенных партийных дискуссий, очень серьезной проработки, а не просто врасплох откуда-то выплывают. Я как политолог много работал с разными партиями и с некоторым подозрением отношусь к неожиданным появлениям важных манифестов. Документ очень важен в сущности, но сырой – хотелось бы большей конкретики.

А есть вещи, которые просто тяжело понять. Например, два месяца тому назад БЮТ голосовал за закон о Кабмине, согласно с которым премьер получает власть над всеми силовиками, а теперь они требуют подчинения войск МВД Президенту. Что отвечает позиции блока?

Думаю, что Президент, поддерживая оппозицию, приобщился к общей идеологии обновления и считает, что поскольку существует сильная власть, то должна быть и сильная оппозиция. Но в любом случае это нельзя выдавать за присоединение Президента к тандему БЮТ и НУ. Президент должен быть Президентом всей страны и не становиться на сторону определенных политических сил, потому что обычно это плохо заканчивается – или для страны, или для Президента. Он в первую очередь является гарантом Конституции и должен иметь свободу маневра и выходить на диалог со всеми политическими силами.

В стране нет министра иностранных дел, председателя СБУ, а это уже серьезная проблема. Если парламент не будет работать, а Президент непосредственно включится в конфликт между оппозицией и коалицией, то не получит министра иностранных дел. Понятно, что за его кандидатуру должна проголосовать коалиция. Но разве это нормально, если Президент вынужден в этих кадровых назначениях вести диалог с коалицией, а его политические соратники его не поддерживают, потому что вообще не работают в парламенте? Для НУ и для БЮТ не настолько существены эти кадровые назначения, а для Президента они очень важны.

Галина Ключковская