Наливайченко зовет патриотов на «откровенный разговор»

Общественная инициатива «Обновление страны» предложила всем патриотическим силам собственную общественную площадку для возобновления диалога и сотрудничества в украинском демократическом лагере.

Об этом, находясь в Днепропетровске, заявил ее координатор Валентин Наливайченко

«Мы не партия, мы не зашорены партийными уставами, поэтому приглашаем патриотические, реформаторские силы к откровенному разговору, цель которого – возобновление единства патриотов ради победы украинского дела. Мы начинаем переговоры относительно нового формата объединения всех патриотических сил», - сказал Наливайченко.

При этом он отметил, что среди участников этого процесса «Обновление страны» хочет видеть те политические силы, которые не поддались искушению входа во властную коалицию и в то же время имеют стойкий иммунитет к вождистским «оппозиционным» проектам.

«Хотел бы верить, что у лидеров этих политических сил хватит ума и отваги отказаться от лишних амбиций и поставить национальные интересы выше узкопартийных», - прибавил Наливайченко.