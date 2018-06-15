Что будет делать Янукович с Киевом?

У Киева появился фактически новый хозяин – Александр Попов. Его работа началась с кадровых чисток - ряды команды Черновецкого существенно поредели. Мэр "сдал" даже Дениса Басса, своего верного соратника еще со времен "Правекс-банка".

Каким будет Киев при Януковиче? Пойдут ли регионалы на разграничение полномочий киевского мэра и главы администрации? Чем завершатся уголовные дела при участии столичных чиновников: компроматом в ящиках или арестами? С этими вопросами мы обратились к экспертам.

Иван Салий, глава Киевской городской госадминистрации (1992-1993гг.) КОЕ У КОГО ИЗ СТОЛИЧНЫХ ЧИНОВНИКОВ НЕ ТО ЧТО ТЕТРАДИ НЕ ВЫСОХЛИ, У НЕКОТОРЫХ ДАЖЕ ПАМПЕРСЫ НЕ БЫЛИ СУХИМИ Когда я руководил городом, я подбирал команду, которая знает больше меня. Они меня слушали, но каждый в своей отрасли понимал больше, чем я. Еще была образована муниципальная ассамблея, которая вобрала все гениальное, что было в Киеве: ученые, академики, руководители предприятий. Это был совет, от которого я получал интеллектуальную поддержку. А команда Черновецкого подбирала людей, чтобы было комфортно работать, чтобы меньше знали, только слушались и молча выполняли. Басс любил подбирать 19-летних или 22-летних, у которых не то что тетради не высохли, у некоторых даже памперсы не были сухими. И их берут на государственную службу. Но они слушаются. А теперь ходят по прокуратурам. В управлении информатики за два года 4 или 5 руководителей сменилось и к каждому есть претензии в прокуратуре или милиции.

Город Киев сегодня потерял столичную миссию в столице. Донецк назвал себя деловой столицей. Я был там недавно и могу подтвердить, что это правда, как мне не досадно. А город во главе с Аделаджей – разве это пример для Украины?

То, что мы сейчас наблюдаем по Киеву – это полумеры. Хоть У Попова за плечами и министерство, и Комсомольск – это все-таки для Киева тоже не совсем масштабно. Если будет формироваться команда не из киевлян, то киевлянам будет некомфортно, стыдно и рано или поздно они скажут свое протестное слово. Попов мне нравится. Но первые его шаги так себе. Он заявил, что он будет заниматься экономикой, а Черновецкий – только политикой. Я его спросил: а тарифы – это политический вопрос или экономический? Он отвечает: “Экономический”. Я говорю: “Ну тогда разберись”.

Тарифы давно нужно привести в соответствие. И МВФ этого требует. Но нужно говорить людям правду и делать эти повышения своевременно. А у нас выборы мешают власти принимать любые адекватные решения. Во-первых, не может быть дифференцированный тариф на каждый дом. Это глупость, форма вымогательства, сортировка людей. Бабушки же на скамейках между собой общаются и выясняют, кто на три копейки больше платит и отчего это так. Во-вторых, у нас эти придомовые территории никто не убирает, по большому счету, у нас нет для этого ни культуры, ни механизмов. И вводить большие тарифы на уборку ( а для “хрущевок” они больше, чем для небоскребов) – это абсолютно неправильно. В этих тарифах много накудесили, потому их и не воспринимают.

Местные выборы нужно провести и не морочить людям голову. Попов сказал, что договорился с Черновецким. А его правильно спросил Пилипишин: а с кем ты договорился, какое у тебя большинство в Киевраде, на что ты будешь опираться? Если на то, которое есть (команду Черновецкого – Авт.), то оно же остановило жизнь в Киеве, их жадность и бездеятельность, рейдерские замашки. Они же думали, что так будет всегда.

Рисуют они сейчас генеральный план Киева, будто в космосе. Я им сказал: у вас нет главного планшета – где чья земля. Вы можете намалевать станции метро и автостанции, путепроводы и высотки, но вы уже эту землю топорно, бессистемно пораздавали. А теперь попробуй ее выкупить. А выкупать же нужно из городского бюджета и намного дороже. Потому что отдали ее бесплатно или за копейки, или за взятки. Попов сказал, что ему нужен человек, который вернет незаконно розданную землю в собственность Киева. Но я не думаю, что у регионов есть такие люди, которые будут для Киева что-то возвращать. Нужно быть искренним киевлянином, чтобы ее повернуть, например, таким как я (смеется) или Александр Александрович Омельченко.

От того, что кого-то куда-то “засадят” пользы не будет. Лучше, чтобы что-то вернули.

Александр Сергиенко, директор “Института города” ПЕРЕД ПОПОВЫМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО СТАНЕТ ДИЛЕММА – ИЛИ РЕШАТЬ ВОПРОС КИЕВА, УДОВЛЕТВОРЯТЬ ИЛИ АППЕТИТЫ КОМАНДЫ ПР Назначение Попова абсолютно логичное с точки зрения Януковича. Черновецкий не является человеком Януковича и опираться на него он не может.

Проведение сейчас выборов мэра, будут ли объединены должности мэра и главы КГГА или разъединены, в любом случае не выгодны Партии регионов и Януковичу, потому что рейтинг ПР в Киеве мизерный, в Киевсовете они не получат большинства. Очевидно, есть договоренность, что Черновецкий будет лоялен новой власти, а Попов будет опираться на большинство Черновецкого в Киевсовете. Такой своеобразный гешефт: Черновецкого не трогаем, но он обеспечивает поддержку Попову.

Попов будет пытаться в духе его работы в Комсомольске улучшить дела в Киеве. Но тут он будет логично входить в конфликт с бизнесовыми аппетитами команды ПР. Понятно, что тут есть земля, недвижимость, проходят огромные бюджетные потоки, и от всего этого можно откусить достаточно большой ломоть. Перед Поповым рано или поздно станет дилемма – или решать вопрос Киева, или удовлетворять аппетиты команды ПР.

Ожидать, что Попов будет действовать вопреки партийной логике и дисциплине – не стоит.

Сейчас у власти сработает логика политической целесообразности. Будет целесообразно показательно посадить несколько чиновников, доказать какая новая власть справедливая, – посадят. Не будет целесообразно, договорится с ними команда Черновецкого, отстебнут им какие-то блага, землю или деньги, значит, не посадят никого. Вопрос посадки или не посадки Басса – это вопрос торга, который сейчас происходит или состоялся между Черновецким и командой регионалов.

Сейчас, когда ПР пошла на союз с Черновецким, она, по сути, прикрыла его собой, и взяла на себя всю ответственность за его предыдущую деятельность, за весь грабеж и дерибан, который имел место в Киеве. Киевляне ожидали, что новая власть наведет порядок в Киеве, будут пересмотрены все земельные и имущественные дела, все бюджетные потоки и им будет дана надлежащая оценка. Если это не будет сделано, значит ПР и Президент Янукович становятся соучастниками всего того, что наделал Черновецкий в предыдущие годы.

Дмитрий Андриевский, депутат Киевсовета (блок Кличко), лидер Украинской селянской демократической партии ДЛЯ ВЛАСТИ ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – ЭТО ИГРОК, КОТОРЫЙ СЫГРАЛ СВОЮ ИГРУ, ПОТОМУ ВЕСЬ НЕГАТИВ БУДУТ СБРАСЫВАТЬ НА НЕГО Попов – это человек, который настроен работать в городе системно, он не будет сотрудничать с командой Черновецкого, а полностью ее заменит. Этот человек понимает в самоуправлении, в жилищно-коммунальном хозяйстве, – а это основные вопросы в городе Киеве.

Черновецкий будет выполнять все, что ему будут говорить, и его влияние будет ограничено ритуальными вопросами.

Торги между Януковичем и Черновецким сейчас лежат в плоскости, кто останется на свободе, а кто все же будет отвечать. Я уверен, что многие люди все-таки избегнут ответственности, за счет этого Черновецкий будет постоянно терять полномочия, будет все выполнять, пытаясь, таким образом, хоть как-то защитить своих людей. Ведь сегодня очень приближенные к нему люди, члены семьи, тот же Чуб (Анатолий Чуб – депутат Киевсовета от Блока Леонида Черновицкого.– Авт.) и другие находятся под давлением.

Кроме того, что Черновецкий будет пытаться максимально защитить свое окружение от ответственности, он будет брать на себя негативную составляющую, а позитивная будет оставаться у представителя Президента. Например, на открытие школы или стадиона будет приезжать Попов, а повышение коммунальных тарифов будет “освящать” Черновецкий.

Власть не видит Черновецкого партнером, для них это игрок, который сыграл свою игру, потому весь негатив будут сбрасывать на него.

Если бы на сегодня регионалы имели своего человека, которого они могли бы повести на выборы мэра, если бы они были уверены, что им удастся сформировать большинство в Киевсовете, то мы бы уже 31 октября увидели выборы в Киевсовет и мэра. Поскольку таких людей и такой уверенности нет, то эти выборы, скорее всего, будут проводиться со ссылкой на соответствующее разъяснение КС в марте 2012 года.

Если власть будет видеть, что подготовит человека, который сможет победить на выборах, то полномочия мэра и главы КГГА не будут разделять. А если они пойдут путем администрирования всех процессов и возьмут под контроль ресурсы города Киева через административную вертикаль, то могут разделить полномочия, вообще не заниматься выборами мэра, и больше полномочий сосредоточить как раз на должности главы КГГА, который будет назначаться Президентом. Какой сейчас основной вариант – рано говорить. Но пока вопрос идет о содержании должности мэра и о подготовке человека на эту должность. Более конкретно уже можно будет говорить осенью, когда покажет себя Попов, когда город будет подготовлен к отопительному сезону. Посмотрим, что будет с коммунальными тарифами и каким будет уровень поддержки Президента в Киеве, именно Президента, а не Партии регионов.

Кирилл Куликов, народный депутат от фракции НУ-НС, председатель ВСК ВР по расследованию фактов злоупотреблений киевской власти ПОПОВ – ЭТО ПОПЫТКА ПР ОТОЙТИ ОТ СЛОВА “ДОНЕЦКИЙ” Попов – достаточно интеллигентный, деловой, профессиональный человек. Это попытка Партии регионов отойти от слова “донецкий”. Насколько она будет успешной, зависит от того, как поведет себя ПР. Потому что все пособники Черновецкого на сегодня или находятся в ПР или перебегают туда. На словах и предыдущее правительство активно боролось с Черновецким. А де-факто ничего не происходило.

Я надеюсь, что всех заместителей Черновецкого уволят. Потому что по-другому работать не удастся. У слова "коррупция" в Киеве есть синоним - Черновецкий. Все зло начиналось с него.

Президент должен снимать Черновецкого, отстранять, достаточно много материалов для того, чтобы им занимался или уголовный суд, или медкомиссия.

Какую бы дату местных выборов не назначили в этом году, в Киеве тоже законно их проводить.

На сегодня ПР прекрасно понимает, что у них незначительные шансы в Киеве, потому они сейчас вообще на выборы не соглашаются и собираются сделать кадровую революцию. Может, это и правильно. Ничего хуже, чем нынешняя воровская власть (команда Черновецкого – Авт.), нет.

Опрашивала Анна Ященко