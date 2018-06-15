Вехи недели. Награда для Литвина, камера для Тимошенко, кодекс для Азарова
Литвин неожиданно почувствовал себя лишним на празднике коалиционной жизни... Хорошковский прилагает максимум усилий, чтобы создать образ «антикоррупционного Джеймса Бонда»
Спикер парламента начал практически безнадежную борьбу за свой рейтинг. Лидер БЮТ ищет возможности для переформатирования своей политической силы на марше. Премьер отпраздновал 100 дней пребывания в должности под аккомпанемент критики Налогового кодекса, предложенного правительством.
Оценивая 100 дней работы своего правительства, премьер-министр Николай Азаров отметил, что «жить стало лучше, жить стало веселее». Правда, с этой оценкой не согласился Виктор Янукович, побывавший на расширенном заседании правительства. Виктор Федорович бдительно отметил отсутствие в стране кадрового резерва и несоответствие норм проголосованного в первом чтении проекта Налогового кодекса потребностям экономики. Изумление Януковича, откровенно говоря, не совсем понятно, ведь правительство руководствуется предложенной главой государства программой реформ, а кандидатура премьера не вызывала у главы государства возражений. Правда, Азаров и его соратники, по всей видимости, решили «зашить» в Налоговый кодекс нормы, о которых Николай Янович мечтал во время своей работы на посту председателя ГНАУ. Минимальное ослабление налогового давления должно было быть компенсировано расширением полномочий фискальной службы вплоть до права проводить обыски и списывать средства со счетов неплательщиков. В ответ экономический гуру Банковой, Ирина Акимова, заверила, что под руководством Президента разработаны поправки к злополучному кодексу, без учета которых он подписан не будет. Ожидать демарша от Азарова не приходится – он без устали демонстрирует, что не является самостоятельным политическим игроком.
Положительные изменения для коалиции «Стабильность и реформы» все же произошли – в ее составе создана депутатская группа «Право выбора», координатором-вдохновителем которой стал Давид Жвания. Свою эффективность и востребованность кум Виктора Ющенко решил доказать, разрушив изнутри депутатскую группу «Народная самооборона». Как оказалось, многие еще недавно принципиальные соратники Юрия Луценко вместо приемов самбо в интересах оппозиции готовы танцевать самбу, румбу и ча-ча-ча на музыку коалиции. Юрию Витальевичу только и остается, что сетовать на всепобеждающую силу денег в украинской политике и искать теплое место в свите Тимошенко. Тем временем Жвания вместе со своими «апостолами» собирается не только вытеснить коммунистов из коалиции, но и заполучить для «Права выбора» официальный статус депутатской группы.
Против такого варианта развития событий решительно выступил Владимир Литвин, неожиданно почувствовавший себя лишним на празднике коалиционной жизни. Он даже подчеркнул в одном из интервью, что является не одним из лидеров коалиции, а председателем Верховной Рады. Этот факт очевиден, как и легкость расставания со спикерским креслом в украинских реалиях. Об этом Владимир Михайлович может расспросить Арсения Яценюка и Александра Ткаченко, досрочно покидавших места первого среди равных парламентариев. Но пока Литвин активно хорохорится и обещает способствовать улучшению результата Народной партии на местных выборах. Он уже готов возглавить процесс реформирования избирательного законодательства, дабы обеспечить всем политическим силам равные права на выборах в местные советы. Забавная наивность для профессионального историка. Владимир Михайлович даже уверен, что события 27 апреля в парламенте, когда он героически укрывался за зонтиками от града яиц, повысили его рейтинг. Поскольку звезду Героя Украины спикер получил еще в 2004-м, за посредничество в ходе «оранжевой» революции, сегодня он может рассчитывать разве что на российскую медаль «За оборону Севастополя».
Лидеру БЮТ Юлии Тимошенко пришлось конкурировать с Виктором Януковичем за право критиковать Налоговый кодекс и с бывшим главой Государственной таможенной службы Анатолием Макаренко – за право нести ответственность за растамаживание в минувшем году 11 миллиардов кубометров газа. Эти объемы топлива Стокгольмским арбитражем признаны собственностью нелюбимой Юлией Владимировной компании RosUkrEnergo. Тимошенко публично заявила, что таможенники выполняли ее распоряжения, изымая газ, но у Службы безопасности свои резоны. Валерий Хорошковский прилагает максимум усилий, чтобы создать образ отечественного «антикоррупционного Джеймса Бонда», чему способствует пребывание Валерия Ивановича в двадцатке самых богатых украинцев. Тимошенко, если верить ее заявлениям, готова к встрече с репрессивным аппаратом режима Януковича, который по уже обкатанной традиции должен повысить популярность лидера БЮТ. Перед телевизионными камерами леди Ю давно уже не говорит ничего нового, поэтому будет спекулировать на угрозе своей встречи с камерой СИЗО.
Тем временем за газовыми маневрами в Украине внимательно наблюдают в России. Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер во время ежегодного собрания акционеров энергетической монополии заявил, что объединение «Газпрома» и НАК «Нефтегаз Украины» исторически предопределено интегрированностью газотранспортных систем наших стран. Алексей Борисович с барского плеча даже посулил украинским гражданам «голубое топливо» по регулируемым ценам, запамятовав, что для обеспечения коммунальных потребностей нашей стране традиционно хватает газа собственной добычи. Видимо, нарочитые попытки министра топлива и энергетики Юрия Бойко найти общий язык с представителями ЕС по вопросам энергетики вызывают в Москве серьезное беспокойство.
Но даже на фоне ярких будней есть место празднику. Поздравляя сограждан с Днем Конституции, Виктор Янукович отметил целесообразность коррекции Основного Закона, заверив, что это будет не политическая акция, а торжество общественного консенсуса. Осталось только сформировать пул общественности, который способствует закреплению де-юре президентских полномочий, де-факто сформированных за 100 дней пребывания Януковича во власти.
Евгений Магда