Мэр Калуша: Украине не хватает такого политика как Мазепа

Личный рейтинг мэра Калуша и председателя Украинской Партии Игоря Насалика в городе, которым он руководит, – 95%.

Где-то такой же уровень популярности был у Романа Абрамовича – бывшего губернатора Чукотки, и президента Чечни Рамзана Кадырова (но последний, скорее всего, самолично делает социологические замеры и сам подсчитывает социологические данные своей популярности).

Как вышло, что в прошлом совладелец цементных заводов, колхозов, авиа- и автомобилестроительных компаний, облгазов и предприятий АПК решил променять столицу на депрессивный городок в Прикарпатье? Как удалось вывести этот город с перманентной угрозой экологических катастроф на первое место во всеукраинском рейтинге и за три года вшестеро увеличить его бюджет. В конечном итоге, что для господина Насалика значит этот управленческий опыт? Это лишь временный эксперимент? Площадка для разработки навыков? Или что-то другое?

МЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ, КТО ОБНАРОДОВАЛ СМЕТУ РАСХОДОВ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Игорь Степанович, десять лет назад в одном из интервью Вы сказали, что лучшие политики, это люди, которые вышли из бизнеса. В 1999 году в это хотелось верить, но “галерея светлых образов” бывших бизнесменов, неважно кто это (мэр Киева, губернатор Черновцов, председатель СБУ или министр ТЭК) в политике дискредитирует идею эффективности бизнесменов на государственных должностях. Между нормой собственной прибыли и общественным благом они всегда выбирают первое. Не так ли? Давайте вернемся в 1998 год. Именно тогда я сказал эту фразу, в период, когда баллотировался в Верховную Раду. Еще я сказал: “Если мы не поднимем экономику, то потеряем Украину”. Вспомните 1998 год, когда были годовые задолженности по заработной плате, когда не выплачивались пенсии и останавливались предприятия. Тогда же практически все производство остановилось. Что могло поднять экономику? Начало функционирования бизнеса. Кто мог создать правила для бизнеса? Чистый политик без опыта ведения бизнеса был далек от этого. Потому в те годы бизнесмен должен был прийти и создать правила для всех, чтобы начала функционировать экономика. Например, я пришел в Верховную Раду в 1998 году, вошел в комитет по топливно-энергетическим вопросам и возглавил подкомитет по нефти и нефтепереработке. Так вот, через два года работы у нас работали все нефтеперерабатывающие заводы, в отличие от сегодняшнего дня, когда нефтепереработка стоит. И цена на светлые нефтепродукты была ниже, чем в России. На этих заводах работало больше 50 тысяч людей. А светлые нефтепродукты занимают от 5 до 40 процентов в любой сфере экономике.

Где Вы брали нефть? Это была и наша, и российская нефть. Мы проводили такую таможенную политику, что ввозить светлые нефтепродукты стало намного дороже, чем их перерабатывать. Поэтому в Украину пошли не светлые нефтепродукты. А из Беларуси, Литвы, России приходила сырая нефть. И это давало возможность запустить переработку. Вы помните, в 1996 году еще люди стояли на дорогах, продавали канистры с бензином за двадцать долларов, в 1999 году была уже совсем другая картина. В то время в государственное управление должен был прийти бизнес. Сегодня в политику должны прийти политические силы, которые не заангажированы промышленно-финансовыми группами. Если это состоится - будет прыжок.

Возглавляемая Вами Украинская партия не будет зависеть ни от одной группы? А на что будете выборы проводить? Мы перейдем на членские взносы. Есть группа бизнесменов, которые верят, что Украинская партия не будет заангажирована в ФПГ. Сначала они будут платить взносы. А дальше, когда люди увидят, что идея реализуется, то поддержка нашей политсилы будет расти.

Верховная Рада периодически объявляет Калуш зоной чрезвычайной экологической ситуации. Изучить Ваши проблемы ездят и президент и эксперты ООН. Правительство дает Вам деньги то на Домбровский карьер, то на утилизацию гексахлорбензола. В Западной Украине много городов с экологическими проблемами. Поделитесь с другими украинскими мэрами, как Вам удается убедить правительство, президента, что Ваша проблема самая серьезная? Во-первых, я хотел бы вам сказать, что гексахлорбензол это очень серьезная проблема. Полграмма в воздухе способны убить человека. В Калуше захоронено 11,5 тысяч тон гексахлорбензола. Во-вторых, средства, что нам обещают выделить под утилизацию из бюджета, не будут потеряны, мы надеемся получить международный грант на утилизацию.

А как Вы ищете гранты? В Интернете существуют довольно много экологических программ. Европейский банк, ЕБРР, Всемирный банк выделяют гранты. Я изучал эту систему, потому что серьезно занимался экологией. Простите, нельзя жить в помойной яме, если мы хотим быть в Европе.

Я как раз искал грант, чтобы решить проблему региона, в то же время Эдуард Прутник пригласил меня в Германию, на большой экологический форум. На этом форуме мы фактически договорились с испанской компанией Эмтика, которая получила европейский грант на управление отходами. Они готовы были выделить больше 15 миллионов долларов, чтобы разработать проект утилизации гексахлорбензолу и проект по остановки проседания почв Домбровского карьера. Также они направили письмо к министру топлива и энергетики Бойко, что они готовы это сделать, но до сих пор не получили ответа.

Таким образом, Вы собирались взять грант, чтобы утилизировать яд? Мы действовали в соответствии с законодательством. Согласно Стокгольмской конвенции, если Украина вкладывает средства, то Евросоюз их возвращает.

Но министр топлива и энергетики Юрий Бойко пока еще не уверен, что ему нужен грант? Или он не уверен, что яд следует утилизировать? Откаты министерству господина Бойко не предлагали? Откаты - нет. Когда на Западной Украине прошло наводнение, Калуш единственный город, который вывесил свои сметы относительно расходования средств, выданных, как помощь после наводнения. Мы работаем прозрачно. К нам нет претензий. Откаты в нашей работе не предусмотрены.

ПОЛОЖИЛ РУКУ НА БИБЛИЮ И СКАЗАЛ: Я КОПЕЙКИ НЕ ВЗЯЛ ИЗ ЭТОГО ГОРОДА. ПОТОМ ПРЕДЛОЖИЛ ЭТО ЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЕМУ ОППОНЕНТУ

На одном из западноукраинских ресурсов читала возмущенный материал о том, что Вы чуть ли не за один день уволили всех своих заместителей. Когда я стал городским председателем, то сначала сформировал аппарат на основе партийных квот. Но со временем понял, что среди тех, кто пришел работать много непрофессиональных людей, и мне бы пришлось делать за них их работу. Например, в бюджете города есть 8 миллионов свободных гривен, я прошу заместителя разместить их в банке, чтобы мы получили проценты по кредитам. Он не смог этого сделать, я разместил их за пять дней.

Или создаем в городе информационный центр. На данное время у нас вся внешняя реклама в Калуше принадлежит городу. Но сначала председатель центра говорит, что эта структура должна быть дотационной. Я говорю: прости, она создана для прибыли. Пришлось поменять руководителя, и уже через год городской информационный центр дал 800 тысяч гривен прибыли.

Или, например, все мэры продают рынки, в нашем городе рынок - коммунальный. Поэтому я постепенно создавал свою команду. Объявил конкурс на замещение должности моих заместителей. Выигрывали те, кто имел максимальный балл. В жюри были и представители политических партий и действенных местных общественных организаций.

Просматривая калушские газеты, я прочитала о Ваших грандиозных замыслах построить в городе каток, стадион для скейт-бординга. Что из этого удалось реализовать? В 2006 году бюджет города был 50 миллионов гривен, а долг - 30 миллионов. До конца того же года бюджет составлял 80 миллионов. Когда принимали бюджет 2007 года, я презентовал его, то пообещал, что с 50 миллионов гривен мы увеличим его до 130 миллионов гривен. Тогда никто мои слова всерьез не воспринял, а один из депутатов сказал, что когда вы этот бюджет выполните, то я съем свою шапку. Самое интересное, что бюджет был выполнен, а депутату подарили шапку из хлеба, и он ее при всем народе съел. Еще через год бюджет города был 194 миллиона. В этом году наш бюджет 331 миллион. Сравните, на социальную защиту малообеспеченным Калуш выделил 700 тысяч, в то время как Ивано-Франковск – 100 тысяч, область выделила 10 миллионов на строительство дорог, мы выделили 35.

Мы построили Ледовый дворец. Билет на каток стоит пять гривен для детей, для взрослых – 10. Бассейны раньше не работали, а теперь работают целый год. Ученики 3-4 класса проводят уроки физкультуры в бассейне, 9-10 класс обязательно в Ледовом дворце. Последние три года Калуш завоевывает первые места по всем показателям благоустройства в Украине. Мы первые в области внедрили раздельную сортировку мусора. Мотивация была такая: дети жителей того района, который лучше будет сортировать мусор, поедут отдыхать. И дети таки образом мотивировали родителей.

Также построили единственную в Ивано-Франковской области площадку для скейт-бординга. Мы много чего сделали. Помню свою первую встречу с избирателями после победы на выборах. Туда пришло больше тысячи людей, в домах которых протекали крыши. И больше тысячи, которые жаловались не некачественное отопление. Поэтому мы составили программу на четыре года, суть которой заключалась не в латании крыш, а в полном перекрытии. Из более чем двухсот двадцати пяти коммунальных домов мы сделали сто девяносто крыш. В этом году не было ни одного обращения, что текут крыши, также не было ни одного обращения относительно качества предоставления тепла.

Общество не верит, что бывают не коррумпированные городские председатели... Возьмите любого гражданина города Калуша, и спросите его или проведите опрос: берет ли их мэр взятки, прозрачно ли распределяет средства. Уверен, что 95% скажут, что взяток не берет. Как-то у нас состоялась на эту тему дискуссия с одним депутатом. Я попросил вынести Библию. Положил на нее руку и при всем народе сказал: я не взял из этого города ни копейки, только вкладывал свои деньги. А затем попросил своего оппонента, а он был врачом, выйдите и повторите то же, держа руку на Библии. Он исчез. А потом появился анекдот, что по городу ездит врач, который скупает Библии, чтобы не было, на чем клясться.

Мне очень хотелось бы, чтобы эти мои наработки не завершились Калушем. Именно поэтому я возглавил Украинскую партию. Любой мэр, который приходит работать, становится заангажированным то у одной, то у второй, то у третьей политической силы. Люди, которые голосовали за списки, голосовали за партийных лидеров. Избиратели только в процессе увидели, кто же пришел работать. Я своим депутатам сказал, мне безразлично, от какой политической силы вы прошли. Мне важно, чтобы вы знали бюджетный кодекс, земельный кодекс, чтобы вы владели социальными, земельными вопросами. Как я могу дискутировать с работниками департамента земельных ресурсов, если они не знают земельный кодекс, с бюджетниками, которые не знают бюджетного кодекса.

Я встречал таких людей. Тогда и появился вопрос, как привести не партийных людей (потому что там сват, брат, кум, тот деньги дал), а профессионалов.

Мы готовы сотрудничать с любыми мэрами, которые себя не запятнали, которые готовы работать для своей общины и исповедуют украинскую национальную идею.

Вы так красиво говорите... Но мы так тесно кооперируемся с Россией, что Вы можете не успеть с реализацией национальной идеи. В День принятия Конституции наши политики поедут в Москву обсуждать энергетические вопросы. Некоторые СМИ пишут, что они едут будут отдавать НАК. Вы не боитесь, что сможете осуществлять ваши полномочия в пределах малорусской коллегии? Скажу так: все, что можно сделать, необходимо сделать. Но не забывайте, сколько было потеряно. Например, мы имели подписанный до 2010 года прекрасный договор по газу, где он должен был продаваться по 50 долларов. Те, кто называли себя демократическими силами, его разрушили. Меня когда-то спросили в телеинтервью, как вы оцениваете то, что отменили договор. Такие факты Прокуратура должна оценить. У нас были гарантии поставок газа по 50 долларов до 2010 года, это подтверждалось ратификацией договора, как российской Думы, так и нашей Верховной Рады.

УКРАИНЕ НЕ ХВАТАЕТ ТАКОГО ПОЛИТИКА КАК МАЗЕПА, КОТОРЫЙ УМЕЛ «ХОДИТЬ» МЕЖДУ КАПЛЯМИ ДОЖДЯ Ну, давайте не будем. 50 долларов было за счет того, что существовало РосУкрЭнерго, и лидеры двух государств обворовывали своих государства. Во-первых, для того, чтобы поднять Украину очень нужна хорошая цена на газ. И если РосУкрЭнерго дает туркменский газ по 50, то почему с ним не работать?

Во-вторых, посредника убирают для того, чтобы уменьшить цену, а здесь забрали посредника, а цены вдвое выросли. Так что мы получили?

В краткосрочной перспективе дешевый газ хорошо. А в долгосрочной – прозрачность лучше непрозрачности, правила и формула лучше отсутствия правил. Мы больше потеряли не тогда когда забрали с рынка РУЭ и получили цену, а когда из-за непрофессиональности власти потеряли контракт с Туркменистаном на поставку 25 миллиардов кубов. Поэтому в Украинской партии один из кураторов энергетической сферы – Богдан Соколовский.

Богдан Иванович вам не рассказал по-свойски почему Ющенко подыгрывал РосУкрЭнерго? Ющенко сделал много ошибок. Я был единственным человеком, который еще в 2003 году, когда проходило заседание фракции, при всем народе жестко критиковал его окружение. Никто мне не возразил, но никто присутствующих на фракции не поддержал. Потому что у каждого была карточка, в которой было записано, где он будет после победы Ющенко. Я, кстати, был расписан, в этой шахматке на должность председателя НАК Нафтогаз.

Но если бы я им стал, то меня или застрелили бы, или сняли, потому что я бы украинские интересы отстаивал до последней йоты.

Вы знаете, я восхищаюсь Мазепой. Украине не хватает такого политика как Мазепа, который умел «ходить» между каплями дождя. Умел провести переговоры так, чтобы не проиграл его народ. Такого бы политика нам сейчас. Виктор Ющенко мог бы стать президентом высокоразвитой экономической Украины. На данный момент президентом должен быть управленец, который видит цели, способен четко поставить задачи и показать пути их выполнения.

Вы разделяете фактически заявленную стратегию новой власти на объединение активов, создания СП с Газпромом? Если будут построены обходные потоки, то магистральная труба будет потеряна. Но если будет создан консорциум, а Украину допустят к российским месторождениям и геологоразведке, то это будет огромная победа. Я работал с Андреем Клюевым в одном парламентском комитете четыре года. Он достаточно прагматичный специалист и глубоко знает тему.

Но чтобы уметь достойно проводить переговоры, следует иметь сильную экономическую позицию. Долгое время у нас считали, что нет альтернативных источников энергии, кроме российского газа. Работая в парламенте, я постоянно затрагивал вопрос строительства терминала для сжиженого газа. Это мог быть газ из Ирана, Ирака, Алжира. При условии строительства терминала, мы могли бы выйти на стоимость газа вдвое дешевле, чем сейчас имеем. Мне говорили, это неинтересно: мы берем у России по 50 долларов. Тогда решение заблокировали. А терминал нужен, пусть это будет дороже, но прекратятся разговоры об отсутствии альтернативы. А представьте, если бы однажды Украина и Россия не договорились о газе, это же коллапс, было бы тысяча «алчевсков».

Ну не нужно так пугать. У нас народные умельцы в 2009 году, перевели систему в автономный режим, нашелся газ. Всегда прорвемся.

Удалось тогда, и хорошо. Газа из Богородчан не хватило бы на все металлургические заводы – мы не смогли бы в полной мере обеспечить так страну газом. Для того, чтобы была сильная государственная позиция, необходимо иметь экономическую основу и иметь пути для отступления. Идти на переговоры, не имея путей для отступления, очень сложно, потому что тогда Россия сможет диктовать любые условия.

Как Вы в принципе характеризуете ситуацию, когда российский бизнес приватизирует металлургические объекты Украины? В Калуше работает ЛУКОР - мощный российский капитал, который вложил в реконструкцию города больше 500 миллионов долларов. Представителям предприятия я пообещал вполне лояльное отношение, при условии, что заработная плата людей, будет большей средней по городу. Вкладываете? Вкладывайте. А государство всегда может принять любое решение, если вы будете плохо вести себя.

На Западе откроется одно рабочее место, и там оду работодателю поют, а мы здесь тысячу откроем, никто спасибо не скажет. Потому тех, кто работает и открывает рабочие места, мы должны делать национальными героями.

Вы выступили с инициативой построить Пантеон героев и перезахоронить в Калуше Евгения Коновальца? Это зов души или такая региональная политическая коньюктура? У отца моего отца было четыре жены. У моего отца был 21 брат и 9 сестер. Мой отец родился, когда деду было 76 лет.

Казацкому роду нет переводу...

Девятнадцать братьев и сестер моего папы погибли в период 1943-53 года во время национально-освободительных движений. Поэтому это история страны и история семьи.

О перезахоронении Коновальца я договорился еще, когда министром иностранных дел был Арсений Яценюк и это все было реально сделать. Но городской совет принял решение, что перезахоронение Коновальца стоит делать в Киеве, потому что Калуш этого не достоен. И это был для меня огромный проигрыш. Мы могли бы сделать этот Пантеон, перезахоронить Коновальца, могли бы поднять вопрос о перезахоронении Пилиппа Орлика, который похоронен в Румынии. Я давал сто тысяч только под этот проект, Алексей Кучеренко давал 20 тысяч.

Возвращаясь к Украинской Партии и ее участию в выборах. Вы не переоцениваете свои шансы? Одно дело – эффективно руководить Калушем, другое – заявка на всеукраинский успех? Если на следующих парламентских выборах будет мажоритарная система, Украинская партия на Западной Украине меньше сорока мажоритарщиков не приведет. Это я говорю, о Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, частично Ровенской области. Давайте заключим пари, если Вы мне не верите. Если мы проведем тридцать по мажоритарке, то вы в 2012 году признаете, что смеялись даром.

Я с радостью проиграю Вам это пари. Но главное, чтобы Вы, выиграв его, и пройдя сначала в парламент, а затем в Кабмин, не пошли протоптанной дорожкой и не начали бы воровать... Министр, попав в правительство, начинает платить партии, подсаживает на финансовую иглу свою партию, чтобы та закрывала глаза на все, что он делает. Наша партия будет лишена эффекта такой наркомании. Если кто-то, кто придет, будет замечен в таких действиях, мы отзовем такого министра.

Мне кажется, чтобы страна достигла полного успеха, необходимо, чтобы правитель имел хребет, был религиозен и имел инстинкт государственника. У нас были президенты, которые имели лишь по два этих качества, кто-то волю и инстинкт государственника, кто-то имел инстинкт государственника и религиозность, но не имел хребта, последний имеет религиозность и волю, но не имеет инстинкта государственника. Поэтому и не везет этому государству... Моисей сорок лет водил свой народ. А мы лишь двадцать. У нас есть время. С этим нужно смириться и подождать.

Разговаривала: Лана Самохвалова