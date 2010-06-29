Кириленко пугает нардепов, что их сократят и заберут неприкосновенность
Мавр сделал свое дело?
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что 31 октября может быть проведен всеукраинский референдум.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Верховной Рады он сказал: «Окончательный удар, который, по сути, может уничтожить парламент как независимую ветвь власти, будет нанесен голосованием за закон о всеукраинском референдуме».
Как отметил И.КИРИЛЕНКО, этим документом предусмотрено, что ключевые законы будут окончательно приниматься через механизм референдума.
И.КИРИЛЕНКО не исключил, что данный законопроект будет принят с целью проведения всеукраинского референдума уже 31 октября вместе с выборами в местные органы власти.
«31 октября - не просто день выборов, ведь они абсолютно ничего не решают, поскольку местная власть как была бесправной, так и остается пасынком центра», – заметил И.КИРИЛЕНКО. По его словам, полностью возможно, что в этот день пройдет всеукраинский референдум, на который будут вынесены «по меньшей мере, три вопроса: отмена конституционной реформы, существенное сокращение депутатов Верховной Рады, отмена депутатской неприкосновенности».
«Через несколько месяцев, возможно, после 27 марта следующего года, здесь (в Верховной Раде – УНИАН) будет малочисленный дискуссионный клуб», - сказал И.КИРИЛЕНКО.
Обращаясь к народным депутатам, лидер фракции БЮТ заметил: «Мавр сделал свое дело и от вас, по сути, ничего не зависит».