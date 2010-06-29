Кириленко пугает нардепов, что их сократят и заберут неприкосновенность

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что 31 октября может быть проведен всеукраинский референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Верховной Рады он сказал: «Окончательный удар, который, по сути, может уничтожить парламент как независимую ветвь власти, будет нанесен голосованием за закон о всеукраинском референдуме».

Как отметил И.КИРИЛЕНКО, этим документом предусмотрено, что ключевые законы будут окончательно приниматься через механизм референдума.

И.КИРИЛЕНКО не исключил, что данный законопроект будет принят с целью проведения всеукраинского референдума уже 31 октября вместе с выборами в местные органы власти.

«31 октября - не просто день выборов, ведь они абсолютно ничего не решают, поскольку местная власть как была бесправной, так и остается пасынком центра», – заметил И.КИРИЛЕНКО. По его словам, полностью возможно, что в этот день пройдет всеукраинский референдум, на который будут вынесены «по меньшей мере, три вопроса: отмена конституционной реформы, существенное сокращение депутатов Верховной Рады, отмена депутатской неприкосновенности».

«Через несколько месяцев, возможно, после 27 марта следующего года, здесь (в Верховной Раде – УНИАН) будет малочисленный дискуссионный клуб», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Обращаясь к народным депутатам, лидер фракции БЮТ заметил: «Мавр сделал свое дело и от вас, по сути, ничего не зависит».