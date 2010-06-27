Хорошковского спросили о Макаренко, а он ответил о Лозинском

Глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заверяет, что арест экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО никак не связан с политикой.

Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в эфире телеканала "Интер" в воскресенье.

"Это конкретное уголовное дело. Следователь принимал процессуальное решение о такой мере пресечения, и то, что Печерский районный суд поддержал предложение СБУ, говорит лишь о том, что у нас были определенные основания для именно такого решения", - цитирует руководителя СБУ Украинская правда.

Отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности заявления оппозиции о том, что этот арест является политической расправой, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: "Настолько, насколько раньше говорили о том, что ЛОЗИНСКИЙ - это также Герой Украины, которому надо, условно говоря, давать медаль".

СБУ задержала А.МАКАРЕНКО как подозреваемого в ходе расследования уголовного дела о нанесении убытков государству Украина по результатам рассмотрения иска "РосУкрЭнерго" в Стокгольмском арбитраже.

Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО связывает этот арест непосредственно с растамаживанием 11 млрд. кубометров газа, которые «якобы принадлежали «РосУкрЭнерго».

Лидер БЮТ считает, что подобным арестом нынешняя власть пытается «освятить» возвращение «РосУкрЭнерго» средств в сумме от 3 до 5 млрд. долл. согласно решению Стокгольмского арбитражного суда.