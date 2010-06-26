Крымские татары развернули свой самый большой в мире флаг

Самый большой в мире крымскотатарский флаг, голубое полотнище с родовым знаком династии Гераев - желтой тамгой, развернули крымские татары сегодня в центре Симферополя в день национального флага.

Как передает корреспондент УНИАН, этот праздник отмечается впервые.

«Праздник проходит впервые в истории современной Украины и со времен депортации 1944 года. Такое мероприятие меджлису предложила провести молодежь. Флаг утвержден впервые в 1917 году на первом курултае (национальном съезде). На втором курултае, который начал работу 26 июня 1991 года, принято решение утвердить флаг как национальный и оставить его в силе 1917 года», - сообщил активист Айдер АДЖИМАМБЕТОВ.

Длина флага, который презентовали на главной симферопольской площади, составляет 22 метра, ширина - 12. Его пошили проживающие в Турции крымские татары.

В рамках праздника проходит борьба куреш, дегустация национальных блюд, фотоконкурс и выставка народного промысла.

Организаторы надеются, что день крымскотатарского национального флага будет отмечаться ежегодно. «Мы обратились к меджлису. На очередном заседании курултая вопрос будет рассматриваться», - сказал А.АДЖИМАМБЕТОВ.