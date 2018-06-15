Тимошенко рассказала, что пишут на заборах ее бывшим нардепам (фоторепортаж)

Природа людей сегодня такая: деньги стали абсолютной ценностью... Азаров выгнал с госдач всех, и поселился сам... В ратификации харьковских соглашений виноват НУ-НС... Готова ли Тимошенко сесть за честного таможенника, который выполнял ее приказы... Свой эфир на "Интере" лидер БЮТ начала с жалоб на то, что ей приходится конкурировать с футболом Испания-Чили и что телеканал для нее “не всегда доступен”. (Сейчас всем приходится конкурировать с чемпионатом мира по футболу, - поделился наболевшим Киселев) И начала подводить итоги первых 100 дней правительства и Президента Януковича, потому что оппозиция имеет фундаментальную функцию – контролировать и оценивать работу власти, - ее команда эту функцию выполняет. И она, подбивая итоги деятельности не своего правительства, хочет пользоваться ощущениями людей и программой Януковича.

Люди ждали повышения зарплат и пенсий, стипендий, выплат по рождению ребенка, и прочее – не дождались. Экс-премьер заявила, что у нее с собой “до 50 писем от людей”, которые цитировать не будет, лучше - предвыборные листовки нынешнего главы государства (присутствующие в студии журналисты откровенно веселились). Пенсионерам “в арифметических формулах” обещали с начала 2010 года рост пенсий не менее чем на 217 гривен, а по статистике Тимошенко вышло: для 2/3 пенсионеров – ноль, для остальных – максимум 75, и сейчас лидеру БЮТ жаль тех людей. Работающим обещали почасовую оплату, и установили, признала Тимошенко, но 5 гривен в час для бюджетных учреждений, и она думает, что голосовали не за это.

Получил на орехи и азаровский Налоговый кодекс – “просто катастрофа” (Киселев справедливости ради заметил, что Янукович кодексом тоже недоволен, вплоть до готовности приказать не принимать его вообще). Да нет, Янукович должен был его читать до внесения во ВР, по крайней мере Тимошенко на это надеется. И только благодаря команде Тимошенко, которая “подняла вопрос до туч”, этот “прорыв в налоговой реформе” удалось остановить, а власть начала отступать.

Серьезно зацепила Юлию Владимировну листовка, в которой Янукович обещал снизить на 35% цены на газ для населения по сравнению с тимошенковскими, она начала выяснять у студии, получил ли кто-то 35%-процентную скидку на коммунальные услуги. (Наверное стесняются руки поднимать, - ведущий то ли ринулся на амбразуру а-ля Матросов, прикрыв рейтинг Януковича, то ли намекнул, что приглашенные в студию - скрытые нардепы, и по примеру Литвина получили значительно больше скидки, но документы “не для печати”). Ни одного, - довольно констатировала Тимошенко.

ЧЕГО ТРЕБОВАТЬ ОТ НАРДЕПОВ, КОГДА МАТЕРИ ДЕТЕЙ ПРОДАЮТ

На вопрос, почему из БЮТа в коалицию убегают некогда “до смерти” преданные демократическим идеалам нардепы Тимошенко очень не хотелось отвечать, но журналисты наседали...

Главное, что хотят знать люди – это будет повышение тарифов, или нет, а “их розборки в оппозиции, кто там с кем враждует” никому не интересны, уверенно заявила гостья студии. “Люди смотрят политиков только тогда, когда политики говорят о людях, а не тогда, когда они там свои интриги выясняют”. Обещание ответить получили лишь после замечания, мол, в прессе тоже люди работают, если спрашивают, значит есть интерес...

Сегодня для каждой политической силы - момент истины и время наведения порядка в своей команде, объяснила Тимошенко. Она не снимает с себя ответственности за качество депутатов, которые попали во фракцию БЮТ, но “природа людей и природа мира” такова, что деньги стали абсолютной ценностью. Вот в Украине сегодня матери продают своих детей прямо в роддомах, а дети за квартиры лишают жизнь своих родителей... (Зависшее в воздухе: чего же можно тогда требовать от нардепов, казалось, можно было прочитать)

Так что не надо обращать внимание на “небольшую часть депутатов”, которые пошли за деньгами или преференциями в бизнесе, успокоила Тимошенко, потому что есть 130 нардепов-бютовцев, которые скалой стоят на защите народа. А каждому из них “в той или другой форме предложили миллион долларов и 25 тысяч долларов ежемесячно”. А у вас есть доказательства? – влез Киселев. Депутаты сами рассказывали, - отмахнулась Юлия Владимировна. И миллионер Фельдман на этот миллион купился? - не успокаивался ведущий. Для тех, кто имеет отношение к бизнесу вообще все просто: руки выкрутили, НДС не вернули, и все - объяснила политик, которая недавно категорически отрицала наличие большого бизнеса в собственной партии.

А “отщепенцам” сейчас в села свои заехать нельзя, потому что на их заборах “написаны те слова, которые по-украински и по-русски выглядят одинаково”... Продажность политиков разрушает все эти красивые программы (тут Тимошенко потрясла предвыборными агитками Януковича), которые потом превращаются в профанации.

ИЗМЕННИКИ ВСЕГДА ИЩУТ ОПРАВДАНИЙ, А НА ОСТАЛЬНОЙ БЮТ МОЖНО ПОЗЛОЖИТЬСЯ Бывший бютовець Денькович в одном из интервью говорил, что места в списках БЮТа продавались, - опять влез Киселев, - и даже назвал расценки: в ВР и киевский горсовет – от 3 до 4 миллионов долларов, в облсовет – от 100 до 200 тысяч... Вспомнил и об имении Тимошенко под Киевом, построенном, по словам Деньковича, на деньги криминальных бизнесменов. Генпрокуратура принадлежала и принадлежит “ближайшим людям из окружения Януковича” – повторила одно из своих самых распространенных утверждений лидер БЮТ. Мол, есть претензии, пусть разбираются. Потому что Тимошенко “слухи и сплетни” о ней не устраивают, она хочет конкретных доказательств. (Так наверно это должно касаться и утверждений о миллионе за переход в коалицию, - пожал плечами ведущий. Да депутаты же сами говорят, - ответила зеркальным жестом гостья) Что же касается Деньковича, у него - “смятение в сердце”: то пишет заявление к коалицию, то отзывает, опять пишет... Изменники всегда находят для себя оправдание, - объяснила Тимошенко. Правда его заявление, или нет? Конечно, абсолютная неправда. Но в суд Тимошенко подавать не хочет. Есть генеральная прокуратура, пусть берет и доказывает. А Юлия Владимировна “открыта к любым встречам из ГПУ как с хорошим репрессивным органом власти”...

Поэтому когда депутаты, которые перешли в коалицию объясняют, почему они это сделали – “это одно и то же, как если человек, который совершил убийство, объясняет, что у него было тяжелое детство, его там насиловали, и потому он имеет право на убийство”. Именно из-за этого лидер БЮТ с командой, на которую “люди могут положиться”, не хочет уделять таким заявлениям внимание

КТО ПОСТРОИЛ ПОМЕСТЬЕ ТИМОШЕНКО

Если Денькович сказал неправду, и имение под Киевом покупала семья Тимошенко, а не какой-то там криминалитет, сколько за него отдали? В ответ на это Тимошенко заявила, что во время избирательной компании каждого кандидата в президенты “разложили буквально на составляющие”. Она приглашала журналистов в гости, и еще раз повторила это для присутствующей в студии прессы. “Я предъявила всем средствам массовой информации соглашения аренды – мы арендуем наш дом”, - объяснила политик, - “мы платим за это честную аренду”.

(Напомним, что в опубликованной декларации кандидата в президенты Юлии Тимошенко в графе “расходы на аренду” стоит прочерк) На реплику, мол хорошо бы такие дома были у всех, Юлия Владимировна заметила, что это “скромное абсолютно жилье без всяких преувеличений”.

И сегодня ее больше интересует, почему Азаров за 100 дней выселил с государственных дач “где иногда отдыхали правительственные чиновники” (иногда – это Тимошенко подчеркнула дважды) всех, кто там был и “для себя и для своего сына взял государственные дачи в собственность”. Да и ее решение “о возвращении Межгорья государству” тоже упразднили, и Янукович “поселился там уже окончательно”. А Янукович еще и Ющенко подарил дачу, на которой тот жил...

В РАТИФИКАЦИИ ХАРЬКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ВИНОВАТ НУ-НС

Относительно соглашения по пролонгации пребывания ЧФ РФ в Крыму Тимошенко процитировали слова российского премьера Владимира Путина: “В предыдущие годы, да вот совсем недавно, мы с прежним правительством Украины, в том числе и с Юлией Владимировной, обсуждали вопрос о возможности продления пребывания российского флота в Крыму, и никто не возражал. Никто, в том числе и Юлия Владимировна не возражала в разговорах со мной обсуждать вопрос продления Черноморского флота. Речь шла только об одном – цена вопроса”.

Лидер БЮТ заявила, что “знает эту цитату наізусть”, потому что ею хорошо манипулируют. “Последней части - “цена вопроса” - в реплике Путина не было”, дописали. Юлия Владимировна никогда не отказывалась обсуждать этот вопрос, просто не могла отказаться, но каждый раз отделывалась словами о том, что Конституция запрещает манипуляции с территорией Украины. Той же фразы, которую украинские СМИ распространили со ссылкой на журнал “Профиль”, якобы Тимошенко согласилась, она никогда не говорила.

ЧФ РФ мешает построить в Крыму “высококлассный европейский курорт”. А наши люди сегодня ездят по турциям и египтам, испаниям и кипрам потому что за 18 лет независимости в Крым не пришло ни одной серьезной инвестиции – деньги “не приходят на то побережье, где есть военные базы”. Тимошенко-премьеру привести в Крым инвестиции мешала все та же база, “там, где скребутся ржавые военные суды друг о друга и где невозможно маленькую гостиницу или маленький ресторанчик построить возле военной базы, инвестиции не идут”. На замечание, что на Кипр с его территориальным конфликтом и на Крит, где есть и база, и военный полигон НАТО, инвестиции почему-то идут, Тимошенко не отреагировала.

(А почему тогда ни один из ваших депутатов не получил сотрясения мозга, когда в парламенте оппозиция пыталась не допустить ратификации харьковских соглашений? Почему они стояли? – влез один из присутствующих журналистов. Аудитория радостно рукоплескала) Наши депутаты были “так же в довльно острой и четкой борьбе”, - заметно разозлилась Тимошенко. С Нашей Украиной была договоренность: защищать каждый свои ячейки для голосования и силой удерживать каждый свой сектор. “И наша политическая сила на территорию, где мы находимся и где мы голосуем, не пропустила ни одной чужой карточки, и в нашем секторе БЮТ никто не проголосовал”, - заявила лидер БЮТа. Но во время “этой борьбы» часть нашеукраинцев вышла давать интервью, оставив своих коллег беззащитными. “И потому все карточки, которые проголосовали (по ходу Тимошенко упрекнула журналистов, которые должны такое знать, но не знают) проголосовали в секторе Нашей Украины”. Там по ее словам, не были “залиты и заблокированы” гнезда, а БЮТ заблокировал все. “И там никто не мог бы вставить карточку”. Поэтому виноваты перебежчики из НУ-НС, которые “открыли дорогу”.

(Вместе с тем по данным официального сайта Верховной Рады, за ратификацию харьковских соглашений 27 апреля фракция БЮТ дала 9 голосов, фракция НУ-НС – 7) ГОТОВА ЛИ ТИМОШЕНКО СЕСТЬ? Попытка провести параллели между командами Тимошенко и Януковича: у Президента – РУЭ и Фирташ, у Тимошенко – Королевская на потоках Минугля, у Януковича – олигарх в СБУ у Тимошенко – олигарх на таможне, у Януковича – судимый Черпицкий возглавил земельное управление Минобороны, у Тимошенко – заместитель министра транспорта... нашла понимание у студии, но не у гостьи программы. Как и попытка обратить внимание на идентичные методы. Юлия Владимировна сразу свернула на “третью силу”: о ней много говорили, а теперь она “первой” шнурки завязывает. (Так вы же сами Тигипко нахваливали! - не выдержал ведущий) Против самой Тимошенко на выборах применили технологию, “что все одинаковые”, и в результате Янукович стал Президентом. А они в корне отличаются. Вот она 11 миллиардов кубов дешевого газа передала государству, а он у государства его забирает. Да еще и против “довольно честного офицера” из таможни дело завели. (Так Бойко же говорил, что не отдаст Фирташу ни денег, ни газа, - опять не перебил Киселев) Он говорит неправду, уверенно заявила Тимошенко. Эти деньги отдадут из золотовалютного резерва Украины. Тайно. 5,4 миллиардов долларов. 20% золотовалютного резерва. Тимошенко убеждена, что это можно сделать незаметно.

Какой для нее приемлемый вариант в ситуации, когда донецкие через колено ломают страну – сесть или эмигрировать? Готова ли она сесть за того честного офицера, которому сама же отдала приказ на растаможку спорного газа? Сегодня многие люди хотели бы, чтобы кто-то сел, - ответила Тимошенко, - но самое важное – кто сядет. Те, кто сегодня реально начали “брать у государства миллиардами”. Или те, кто возвращал газ и шельфы Украине. В запале дискуссии, развернувшейся после этого, выяснилось, что РосУкрЭнерго газ не принадлежал. Мы купили его у Газпрома, - заявила Тимошенко. Вопрос, откуда же взялись заявления о отобранном у коррупционного посредника в интересах государства газ, сам напрашивался. Но так и не прозвучал. Времени не хватило. Все чиновники должны отвечать, резюмировала Тимошенко. А она лично надежно стоит на защите Украины, на нее можно положиться, она не подведет. На том и закруглились.