Миллер: в СП с Газпромом Украина внесет газотранспортную систему

"Газпром" уже сделал Украине предложения по конкретным месторождениям, которые он готов внести в совместное предприятие с НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР на брифинге после годового собрания акционеров, передает РИА Новости.

"Мы могли бы идти к объединению через СП. По первому этапу создания СП: со стороны "Газпрома" мы уже делаем предложения по конкретным месторождениям, которые могли бы быть внесены "Газпромом" в это СП", - сообщил А.МИЛЛЕР.

При этом он добавил, что "в это СП со стороны Украины будет внесена газотранспортная система и добычные активы НАК "Нафтогаз Украины", со стороны "Газпрома" - понятно, что запасы газа с добычного месторождения должны быть больше, поэтому это крупные месторождения. Уже настало то время, когда мы могли бы обсуждать объемы запасов".

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных основах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» — российская газодобывающая и газораспределительная компания. Является мировым лидером отрасли. Владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой протяженностью 159,5 тыс. км. На обслуживании 165 дочерних газораспределительных организаций «Газпрома» находится 445,3 тыс. км распределительных газопроводов, обеспечивающих транспортировку 164,3 млрд куб. м природного газа.

Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпрома» — 50,002%. По международным стандартам PRMS, доказанные и вероятные запасы углеводородов компании оценены в 27,3 млрд т у. т., стоимость запасов — 230,1 млрд долл.