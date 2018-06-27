Украина: флирт с НАТО на виду у России

Западно-ориентированные элиты в номинально нейтральной Украине хотели бы видеть, что их страна присоединяется в НАТО, несмотря на сильное неприятие этой идеи в народе.

"Общественное мнение довольно негативно к НАТО, более того, за последние четыре или пять лет ситуация ухудшилась для сторонников организации", - сказал Алексей Толпыго, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

НАТО и Киев уже сотрудничают в широком спектре направлений в рамках плана действий Украина-НАТО, а в прошлом году НАТО начал "усиленный диалог" с Украиной, один из шагов, необходимых для того, чтобы в итоге присоединиться к Альянсу.

Соединенные Штаты поощряют продвижение Украины в НАТО, однако Россия, важнейший экономический и энергетический партнер Украины, настоятельно выступает против.

Хорошо осознавая это, украинский премьер-министр Виктор Янукович, электорат которого – главным образом этнические россияне, стал сторонником компромисса.

"Янукович хочет понравиться своим избирателям, но также и США, и западным странам с одной стороны, а России – с другой, поэтому он находится в сложной ситуации", - говорит Толпыго.

При этом прозападный Президент Виктор Ющенко отвергает "политику неопределенности" и хочет диалога с НАТО, поддерживая расширение военных и гражданских учебных программ в американских и натовских образовательных заведениях.

Президент, впрочем, призывает учитывать российскую нервозность. "Мы понимаем, что решение Украины интегрироваться в европейский военный блок требует ясности в российско-украинских отношениях", – сказал он журналистам.

Украинские чиновники разных идеологических вкусов в целом минимизировали важность недавнего напряжения в отношениях между Россией и США ввиду возможного размещения американской системы противоракетной обороны в Восточной Европе, отрицая возрождение атмосферы холодной войны.

Но Ющенко, отметив, что Россия также сотрудничает с НАТО, убежден, что учитывая геополитическое положение Украины, ее безопасность можно гарантировать лишь новой системой европейской безопасности, которую, в этом аспекте представляет НАТО.

Президент также считает, что только с помощью НАТО Украина может модернизировать свою устаревшую армию и сократить военные расходы.

Украинский министр обороны Анатолий Гриценко, человек Президента, также публично поддержал усилия Украины, направленные на приведение вооруженных сил к стандартам НАТО, добавив, что решение о членстве может быть принято в 2009 году.

Однако в минувшие месяцы Украина показала перетягивание каната между Президентом и премьер-министром в споре о том, за кем последнее слово во внешней политике Украины, причем каждый прятался за собственную интерпретацию Конституции страны.

Даже при том, что недавняя конституционная реформа сделала законодательную власть значительно сильнее, чем Президент, Ющенко сохраняет право наложить вето на предложенные правительством законопроекты.

Принимая во внимание, что Ющенко – безоговорочно за членство, премьер-министр одобряет сотрудничество с НАТО, но считает, что вопрос членства должно быть впоследствии вынесено на референдум.

"Янукович сказал, что еще не время для референдума, поскольку результат был бы достаточно очевидным", - говорит Толпыго. "Недавние опросы показывают, что 64% население – против членства в НАТО, тогда как лишь 19% одобряют это".

Кроме того, коммунисты, как часть правящей коалиции, грозят выйти из нее, если правительство не в состоянии выполнить предвыборные обещания, среди которых проведение референдума о членстве в НАТО.

Коммунисты считают, что членство в межгосударственных ассоциациях должно решаться национальными референдумами. Но только Президент вправе их назначать.

Активисты коммунистической партии вместе с православными и пророссийскими организациями планируют провести неофициальный референдум о членстве в НАТО в Киеве 25 марта. Подобные мероприятия уже были проведены в Крыму, где 99% участников проголосовали против присоединения к НАТО.

Мероприятия были отклонены Центральной избирательной комиссией Украины как политические акции, не имеющие юридически обязательных последствий.

Однако Янукович оказался относительно толерантным ко взглядам Ющенко. Просветительская кампания относительно НАТО, которая стоит миллион долларов и призвана информировать население Украины о целях организации, уже в стадии реализации.

Даже до „помаранчевой революции” в ноябре 2004 - январе 2005 гг., - событием, которое для многих наблюдателей обозначило решающую перемену во внешней политике Украины в сторону Запада, - тогдашний президент Леонид Кучма пытался поддерживать баланс между Соединенными Штатами и Россией.

В 2004 году, когда отношения с Россией были более благоприятными, Украина направила пятый по численности военный контингент на войну с Ираком (2 000 военнослужащих).

Это было сбалансировано военным присутствием России в Крыму, как предусмотрено двусторонним соглашением, позволяющим Москве держать свой военно-морской флот на украинской территории до 2017 года.

Правительство утверждает, что присутствие флота приносит экономические выгоды Украине, и несколько месяцев назад государственные официальные лица заговорили о возможности продления соглашения.

Но даже при том, что атлантист министр обороны Гриценко не расценивает российскую базу как препятствие для соглашения между Киевом и НАТО, его единомышленники оказывают сильное давление с целью полного вывода российского флота в 2017 году.

Украина и Россия не смогли разрешить множество споров о статусе базы, по-разному интерпретируя существующие соглашения. Это, впрочем, не мешает обеим странам время от времени принимать совместное участие в объединенных военных учениях.

Золтан Дуишин

Интер Пресс Сервис (Италия)

Перевел с английского Николай Писарчук