Заседание СНБО, запланированное на 14.30, до сих пор не началось

15:44, 14 марта 2007
Политика
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Ющенко, Мороз и Янукович не наговорятся

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО до сих пор не началось.

Как сообщал УНИАН, начало заседания планировалось на 14.30.

Сейчас продолжается встреча Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

 

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