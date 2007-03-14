Заседание СНБО, запланированное на 14.30, до сих пор не началось
15:44, 14 марта 2007Политика
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Ющенко, Мороз и Янукович не наговорятся
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины при участии Президента Виктора ЮЩЕНКО до сих пор не началось.
Как сообщал УНИАН, начало заседания планировалось на 14.30.
Сейчас продолжается встреча Президента В.ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.
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