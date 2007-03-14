Черновецкий отменит прямую трансляцию заседаний Киевсовета?

Депутат Киевского городского совета (фракция БЮТ) Александр БРИГИНЕЦ утверждает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен отменить прямую трансляцию пленарных заседаний Киевсовета.

Об этом А.БРИГИНЕЦ сказал корреспонденту УНИАН.

По словам депутата, он располагает проектом решения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, суть которого заключается в том, чтобы «прямая трансляция проводилась только в кабинетах Киевсовета и в фойе для аккредитованных журналистов». В эфире телеканала «Киев», отметил А.БРИГИНЕЦ, будут «появляться только видеоотчеты, проще говоря, отредактированные и поданные «правильно» репортажи, на которых будет то, что нужно мэру, и не будет того, чего ему не нужно».

А.БРИГИНЕЦ выразил надежду, что киевляне, журналисты и депутаты не допустят введения такого порядка.

В переданной УНИАН А.БРИГИНЦОМ копии проекта решения «О порядке освещения пленарных заседаний сессий Киевского городского совета” говорится, что Киевсовет решил: “поручить коммунальному предприятию Киевского городского совета Телекомпания "Киев" с 15 марта 2007 года проводить прямую трансляцию пленарных заседаний сессий Киевсовета в служебных помещениях, которые расположены в здании Киевсовета; в фойе четвертого этажа здания Киевсовета для аккредитованных при Киевсовете представителей средств массовой информации и общественности.

Проводить полную видеозапись пленарных заседаний сессий Киевсовета и размещать видеоотчеты сессий Киевсовета в вечерних и утренних (повтор) блоках вещания на телеканале «Киев».