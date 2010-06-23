Азаров: живу на даче - и никаких приватизаций

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ опровергает причастность членов своей семьи к незаконной приватизации базы отдыха Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

"К той публикации я не имею никакого отношения. Абсолютно. Спасибо, что вы прорекламировали. Понятия не имею, что на этом месте, которое на ваших снимках запечатлено, находилось ранее. Мне фотографии понравились, но ко мне они не имеют никакого отношения", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также подчеркнул, что в его частной собственности не существует никаких других объектов в Крыму. "Я пробежал глазами эту публикацию, подумал – может в суд подать, чтобы через суд получить опровержение. Но как много чести я сделаю автору этой публикации, какое громаднейшее внимание я к нему привлеку, суд будет тянуться. Меня будут отвлекать… А что в результате? В результате я услышу очевидное, что к объектам собственности в Крыму, которые мне приписываются, к элитным санаториям не имею никакого отношения", - добавил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что проживает на государственной даче и не планирует ее приватизировать. "Живу я – известно где. Это знает моя охрана, сотни людей знают, где я живу, откуда я каждое утро выезжаю, куда я каждый вечер возвращаюсь. Очень легко проверить", - подчеркнул премьер.

"Дача – государственная. Она была выделена, когда я был первым вице-премьер-министром. Я в ней жил. Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) обвиняла в том, что я ее приватизировал незаконно. Дача как была государственной, так государственной и останется. Я никаких приватизаций не осуществляю", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщала "Украинская правда", в 2000 году дом отдыха "Конча-Заспа" передал базу отдыха Кабмина на баланс Государственного управления делами, которое в свою очередь в 2004 году продало здания базы отдыха на территории 11,9 га коллективу застройщиков "Южный" за 33 тыс. грн. При этом в документах, касающихся КС "Южный", упоминается имя сына Николая АЗАРОВА – Алексея.