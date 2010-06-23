Тимошенко: кнопкодавы законопроектов не читают

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что Верховная Рада примет решение о проведении местных выборов 31 октября, но считает, что оно будет незаконным.

Об этом она заявила сегодня в Николаеве, сообщается на сайтеЮ.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ прогнозирует, что этот вопрос будет рассматриваться на следующей пленарной неделе, равно как и вопрос об изменении избирательной системы. "Я убеждена, что на следующей неделе кнопкодавы продавят эти два решения. Я в этом не сомневаюсь, поскольку Верховная Рада уже превратилась в придаток Администрации Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что народные депутаты от коалиции не читают и не обсуждают внесенные проекты документов, и “полностью отстранены от законодательного процесса”.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО не сомневается, что признание Конституционным Судом Украины неконституционным назначение местных выборов на весну 2011 года произошло по прямому указанию Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. "То, что они заявляют, что якобы неконституционными являются выборы весной, конституционными еще какие-то там вещи, то понятно, что ЯНУКОВИЧ поднял трубку, дал команду, что 31 октября будут проводиться выборы", - убеждена она. Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что назначение выборов в местные органы власти именно на 31 октября не предусмотрены ни одним законодательным актом Украины. "Ни Конституцией, ни любым другим законом, ни даже Постановлением Верховной Рады сегодня 31 октября не закреплено", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Конституционный Суд Украины признал неконституционным проведение выборов в органы местного самоуправления в 2011 году. КС признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (о сроках полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей) от 3 марта 2010 года отвечающим требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины. Этим проектом закона предлагается установить срок полномочий Верховной Рады Крыма и местных советов на 5 лет. Кроме того, срок полномочий сельских, поселковых и городских председателей предусмотрено установить также на 5 лет.

16 июня во время встречи с журналистами глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что выборы в местные органы власти состоятся 31 октября 2010 года по новому закону.

17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает целесообразным провести выборы в местные органы самоуправления по смешанной системе 31 октября 2010 года.