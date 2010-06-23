Левочкин рассказал, как будут проходить местные выборы

Законопроект о выборах в местные органы власти будет внесен в Верховную Раду Украины на будущей неделе.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами в АП.

Он отметил, что этот законопроект будет предусматривать избрание "низших" советов по мажоритарной системе, а более "высоких" - в пропорции по партийной и мажоритарной системе 50:50.

При этом, С.Левочкин добавил, что в выборах в органы местного самоуправления смогут принять участие лишь зарегистрированные в Украине партии, а не избирательные блоки.

Глава АП напомнил, что после решения Конституционного Суда о запрете одновременного проведения местных выборов в 2011 году, "вполне ясно", что выборы местных органов власти состоятся осенью 2010 года.

По словам главы АП, сейчас ведется дискуссия об организации власти в столице.

С.Левочкин отметил, что есть несколько концепций преобразования системы власти, однако "мэр Киева будет избираться жителями города, а не Киевсоветом".

Среди путей реформирования С.Левочкин назвал разделение должностей глав районных администраций и председателей райсоветов, а также возможную ликвидацию районных советов в городах.