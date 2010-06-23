Тимошенко решила, что сделает первым делом, вернувшись к власти

БЮТ будет инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для предоставления оппозиции реальных рычагов влияния на власть.

Об этом сегодня во время поездки в Николаев заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, сообщается на ее персональном сайте.

"Когда наша команда вернется к власти, первое, что мы сделаем, - мы внесем изменения в Конституцию для того, чтобы оппозиция имела все инструменты не просто контролировать власть, а привлекать власть к ответственности", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что, будучи при власти, ее команда разработала и внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект об оппозиции, который, впрочем, не был поддержан Партией регионов.

"Власть не захотела брать из первых рук этот закон об оппозиции, потому что они знали, что этот закон может действовать и за нас, когда мы будем в оппозиции. И они, таким образом, на себя во власти создавали абсолютный режим безответственности", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.