"Майн кампф" свободно продавали в Крыму

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту свободной продажи книги Адольфа Гитлера "Майн камф" ("Моя борьба").

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК, уголовное дело было возбуждено по результатам проверки после выхода газетной статьи с жалобами ветеранов на распространение книги Гитлера "Майн камф".

"Ветераны правы в том, что указанная книга не может и не должна лежать на прилавках магазинов, поскольку запрещена к распространению из-за несоответствия требованиям законодательства Украины. По этому поводу есть соответствующее решение Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, которая признала книгу содержащей пропаганду фашизма и разжигание национальной вражды", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины по факту распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Расследование проводвит Киевский райотдел милиции г. Симферополя.