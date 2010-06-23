Министры обороны Украины и России побывали в Севастополе

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ и его российский коллега Анатолий СЕРДЮКОВ сегодня совместно посетили город Севастополь, где побывали на проводимых с 21 по 24 июня командно-штабных компьютерных учениях Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации «Фарватер мира-2010».

Как передает корреспондент УНИАН, о задачах учения главам военных ведомств двух стран доложил руководитель «Фарватера мира-2010» заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Виктор НОСЕНКО.

В частности, он сообщил, что стороны пришли к выводу о целесообразности проведения подобного учения ежегодно, в более широком формате, и будут ходатайствовать об этом перед вышестоящим руководством (учения двух флотов «Фарватер мира» проводились с 1997 по 2003 год с периодичностью один раз в два года - УНИАН). В.НОСЕНКО сообщил, что тема учений - планирование и проведение поисково-спасательной операции во время миротворческих действий в кризисном районе, стороны разрабатывают единые процедуры и документы по планированию и проведению совместных поисково-спасательных операций. По окончании доклада министр обороны Украины М.ЕЖЕЛЬ задал руководителю учения вопрос, прорабатывается ли во время учения вопрос борьбы с пиратством. В.НОСЕНКО ответил утвердительно.

М.ЕЖЕЛЬ и А.СЕРДЮКОВ побывали на учебных местах, в том числе посетили учебно-тренажерный комплекс Военно-Морской академии ВМС Украины (учения проходят на базе этого военного вуза).

Завтра в крымском поселке Партенит министры обороны Украины и России планируют обсудить широкий круг вопросов, касающиеся двухстороннего сотрудничества военных ведомств двух стран.