В Совете Европы обсуждается судебная реформа Украины

Во время парламентской сессии в Совете Европы парламентские делегации стран Европы обсуждали состояние реформирования судебной ветви власти в Украине. Об этом во время пребывания в Страсбурге сообщил народный депутат Украины, член парламентской делегации Валерий ПИСАРЕНКО, передает LB.UA.

Он добавил, что украинская делегация смогла донести содержание основных положений судебной реформы в Украине до членов парламентских делегаций в Совете Европы. В своем обращении к членам ПАСЕ в ходе обсуждения вопроса о состоянии демократии в Европе В.ПИСАРЕНКО поблагодарил членов Венецианской комиссии и Совета Европы, которые вдохновили Украины на системную судебную реформу.

Депутат подчеркнул важность имплементации в национальное законодательство Украины основных рекомендаций ПАСЕ и Венецианской комиссии.

Особое внимание было обращено на положение об упрощенном порядке доступа к правосудию граждан, сокращение влияния Президента и парламента на деятельность судебных органов, усиление роли судейского самоуправления, ликвидацию института двойной кассации, установление реальной независимости судей при одновременном усилении ответственности за заведомо неправосудные решения судов.

В конце обращения В.ПИСАРЕНКО отметил, что положительные изменения вносят в повестку дня Совета Европы вопросы о необходимости завершения процедуры мониторинга относительно Украины и начала нового формата диалога.