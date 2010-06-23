Фесенко: нового мэра Одессы подберет Партия регионов

Кандидаты на пост мэра Одессы на предстоящих местных выборах будут бороться, скорее, не за сам пост, а за право стать единым кандидатом от Партии регионов.

Об этом на пресс-конференции в Одессе сказал директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Владимир ФЕСЕНКО, сообщили УНИАН в Институте.

По его словам, нахождение у власти Эдуарда ГУРВИЦА - представителя оппозиционного к правящей партии лагеря - не устраивает нынешнее правительство. «Поэтому выбор кандидатов на пост мэра Одесса будет производиться очень тщательно и, скорей всего, не в Южной Пальмире, а в Киеве», - отметил политолог.

"Действующая власть надеется взять под контроль те территории, которые на сегодняшний день не контролируют на достаточном уровне. А также уменьшить влияние оппозиции и региональных элит на местах. Именно на это направлено изменение избирательного законодательства", - заявил В.ФЕСЕНКО.

Также эксперт отметил, что сложность выбора кандидата от Партии регионов связана и с необходимостью введения непопулярных мер накануне местных выборов. "Нас ожидает очередная волна повышения коммунальных тарифов. Похоже на то, что ответственность за это Киев намерен возложить на местные власти. И это тоже противоречия, которые придется решать как действующим мэрам, так и будущим кандидатам на эти посты", - разъяснил В.ФЕСЕНКО.

Среди факторов, способных дать шансы на успех на местных выборах действующему мэру города Э.ГУРВИЦУ, политолог назвал внутреннюю конкуренцию в лагере "бело-синих".

"Окончательное решение о проведении местных выборов будет принято на последней пленарной неделе текущей парламентской сессии. В этом проявляется законодательная тактика и коалиции, и Партии регионов: при решении сложных законодательных вопросов ставка делается на быстрое, спринтерское принятие решений, когда законопроект практически не обсуждается, голосуется очень быстро и иногда вместо двух или трех чтений принимается сразу и окончательно", - считает В.ФЕСЕНКО.