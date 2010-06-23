Королевская предлагает за госсредства покупать украинские товары

За государственные средства должны покупаться, в первую очередь, товары, произведенные в Украине.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ по итогам выездного заседания Комитета в г. Славутиче, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

"Я считаю норму закона о том, что за государственные средства в первую очередь должны покупаться товары, которые производятся в Украине, необходимо вернуть. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в прошлом году, но на него, к сожалению, наложил вето Президент, а затем отменил Конституционный суд. Мы вновь внесем такую инициативу от Комитета и постараемся, чтобы ее поддержали в парламенте», - заявила она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, это решение будет достаточно серьезным антикризисным шагом в поддержку отечественных товаропроизводителей. «В условиях кризиса все государства защищают интересы собственных производителей. Не должна быть исключением и Украина. В городе Славутич мы увидели прекрасные предприятия, имеющие возможность занимать большую нишу на внутреннем рынке. Но они страдают из-за несовершенства разрешительной системы и не могут конкурировать в тендерах на государственные закупки, например, при подготовке объектов к ЕВРО 2012», – подчеркнула глава комитета. По ее мнению, именно таким предприятиям необходимо законодательно предоставить преференции как национальным производителям.