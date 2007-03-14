Рыбак призывает оппозицию стать на колени перед людьми

Вице-премьер-министр Украины - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир РЫБАК призывает оппозицию «на коленях» просить прощения у населения за повышенные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

Обращаясь к фракциям "Наша Украина" и БЮТ, В.РЫБАК сказал: «Езжайте в регионы, извиняйтесь, стойте на коленях перед людьми, а мы будем, правительство ЯНУКОВИЧА, за вас теперь исправлять ситуацию, которая есть с тарифами».

Вице-премьер отметил, что «хватит уже издеваться над людьми, хватит «гробить» все жилищно-коммунальное хозяйство». Он обвинил оппозицию в том, что в 2006 году, «когда еще правительства ЯНУКОВИЧА на пороге не было, вы в три раза увеличили цену на газ».

По его словам, сегодня правительство проводит мероприятия для того, чтобы «ликвидировать факты бесхозяйственности и избежать необоснованного повышения тарифов». «И люди Украины должны знать, кто это сделал, и что нам теперь - правительству ЯНУКОВИЧА - за вас нужно отвечать», - сказал В.РЫБАК, обращаясь к оппозиции.

На время его выступления в сессионном зале было лишь несколько народных депутатов из фракций БЮТ и "Наша Украина".

Как сообщал УНИАН, сегодня проголосован в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно формирования и утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги), внесенный народным депутатом Украины Ярославом СУХИМ (фракция Партии регионов), за который проголосовали 247 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время ВР не голосовала за законопроект с аналогичным названием, внесенный народным депутатом Юлией ТИМОШЕНКО. Ее законопроект во многом похож на принятый в первом чтении, но в нем предусмотрено, что субсидия предоставляется в случае, если размер платы за ЖКУ превышает 15% среднемесячного совокупного дохода, а в принятом в первом чтении – если превышает 20%.