А.Попов: Леонид Михайлович - добрый и доверчивый человек, его просто использовали

На 19,9 млрд. бюджета Киев имеет задолженность 8 миллиардов... Я никогда не буду предлагать глупостей... Нужно вернуть Киеву землю и собственность, которые были отданы с нарушениями... Интервью с "чрезвычайным и полномочным" первым заместителем Черновецкого... Самой громкой кадровой новостью на прошлой неделе стало назначение экс-министра ЖКХ Александра Попова на должность первого заместителя председателя КГГА. Едва заняв второе столичное кресло, Попов заявил, что киевская властная команда будет “кардинально изменена” и очертил будущий путь борьбы с коррупцией, отметив, что два столичных чиновника уже арестованы. Также Попов заявил, что между ним и мэром Леонидом Черновецким состоялся разговор, и “мы договорились, что я занимаюсь исполнительной властью, хозяйственной деятельностью, а он – политикой”. “Я не претендую на политику и надеюсь, что он не будет претендовать на мои полномочия”.

В столичной администрации Попову достался кабинет прежнего мэра Киева Александра Омельченко. Кстати, завтра первый заместитель председателя КГГА собирается встретиться с Омельченко, чтобы «посоветоваться». В рабочий кабинет новый хозяин успел принести только иконы и несколько кусков железной руды, которая добывается в его родном Комсомольске (где он избирался мэром четыре раза и во время трех избирательных кампаний получал свыше 90% голосов избирателей) и считается признаком достатка города. Попов с удовольствием рассказывает, что из этой руды делают сырье для металлургических предприятий Австрии, Германии, Польши, Болгарии, а затем из нее производят кузова автомобилей “Вольво” и БМВ.

Эксперты отмечают, что Попов – это ставка ПР на будущих выборах мэра. Он и сам, если справится со столичными проблемами и жители Киева будут довольны, то, возможно, будет готов «двигаться в направлении кресла киевского мэра».

Перед тем, как попасть в кабинет к Попову, я наткнулась на рассвирипевшего первого заместителя председателя КГГА Дениса Басса, который именно выходил от Александра Павловича. Поэтому интервью мы начали именно с вопроса о дальнейшей судьбе молодого чиновника с довольно подмоченной репутацией.

Пан Александр, из вашего кабинета только что вышел Денис Басс, в прессе его называют одним из фигурантов открытых уголовных дел. Останется ли он в должности, или будет уволен? Точно не останется. Точно будет освобожден в ближайшее время. Что касается обвинений в его адрес, думаю, это не вопрос ко мне. Это вопрос правоохранительных органов. Мы переговорили о том, что я такое решение принял, он будет уволен завтра или послезавтра. Думаю, что большинство вопросов о назначении и освобождении будут решены на этой неделе.

У вас уже есть кандидатуры на свободные места заместителей? Да, у меня есть кандидаты.

И кто эти люди?

Я вам не скажу. Думаю, вы увидите все сами. Мне хотелось бы, чтобы заместители, которые будут работать в киевской администрации, были профессионально подготовлены и прогрессивны.

Вы заявили, что два работника киевской администрации уже были арестованы. Что им инкриминируют? Это были факты получения взяток за предоставление тех или иных услуг.

Сегодня столичная власть таки заявила об увеличении коммунальных тарифов... Возвращение к прошлогодним тарифам – это не мой вопрос. Тариф был принят еще осенью прошлого года, он уже работал, я к нему никакого отношения не имею. Мое задание сейчас – разработать такие механизмы, такие шаги, чтобы, напротив, улучшить ситуацию с социальной защитой населения в связи с возможным вступлением в действие этих тарифов, о которых мы говорим. Я называл эти шаги. Первое – внедрение льготного тарифа. Если своевременно платишь – 10-процентная скидка. Мы высчитываем окончательную цифру возможности уменьшения субсидий для потребителей жилищно-коммунальных услуг работающих категорий. Сейчас это 20%. Я считаю, что целесообразно было бы снизить эту планку до 15%, таким образом, по нашим расчетам, приблизительно 50-55 тысяч человек могли бы получить эту скидку и возможность получать субсидию.

Но господин Янукович заверял после подписания харьковских соглашений, что тарифы для населения расти не будут. Выходит, решение о повышении противоречит заявлению президента? Нет. Оно не противоречит. В ни одном направлении. Как раз президент и Кабмин все сделали для того, чтобы не иметь рисков поднятия тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Я называл конкурентные цифры, сколько бы это могло стоить, это цена более чем в два раза: за однокомнатную квартиру пришлось бы платить практически 500 грн., двухкомнатную – 900 грн., трехкомнатную (60 кв. м) – 1200 грн. Снижение цены на природный газ, который мы закупаем в РФ, это очень существенный шаг, за который отвечали центральные органы власти. Но есть и ответственность местных органов власти.

На тех территориях, где тарифы были экономически обоснованы, вопрос об их повышении автоматически отпадает. А в Киеве за тепло и воду мы как потребители платим всего 44% от себестоимости, то есть 56% нужно или компенсировать из местного бюджета, или поднимать тарифы. Ситуация так сложилась, что местный бюджет не в состоянии сегодня найти возможность компенсировать эту разницу в тарифах. Аналогичная ситуация и в государственном бюджете. Потому объективно стоит вопрос, как входить в отопительный сезон и как рассчитываться за потребленный природный газ. Рисковать стабильными жилищно-коммунальными услугами, а другими словами, жизнеобеспечением города, тем более столицы Украины, – в такие игры, откровенно говоря, играют только сумасшедшие дома.

В прошлом году Киев взял взаймы у коммерческих банков 900 млн. грн., чтобы рассчитаться за газ, и погашение этой суммы приходится на январь следующего года. В этом году столица намерена взять в долг еще 2 млрд., чтобы опять погасить долги за газ. Рассчитываться за газ кредитами и векселями – разве это по-столичному? Это спираль, которая ведет лишь вниз. Как вы будете возвращать Киеву возможность самостоятельно платить за потребленные энергоресурсы? Здесь нет быстрых решений. Имеем то, что имеем на данное время. Два миллиарда – это еще вопрос... Пока еще окончательного решения нет относительно ссуды. Предложения есть…

Однако заместитель Черновецкого господин Голубченко уже озвучивал эту цифру... Да. И в известной мере это выход из ситуации... Я хотел бы, чтобы, давая ход этому решению, мы понимали, что будем иметь поддержку относительно погашения наших долговых обязательств, в том числе со стороны Кабмина.

Ситуация с бюджетом у нас очень непростая. На 19,9 миллиардов гривен годового бюджета имеем задолженность в 8 миллиардов, которую нужно возвращать. Не сегодня, но в принципе нужно возвращать... И уплата процентов по кредитам сегодня составляет 750 миллионов в год. Безусловно, увеличение нашего долга будет ухудшать ситуацию. Потому от такой практики нужно отходить. Если уж и брать средства, то для того, чтобы вкладывать их в развитие, в экономику, чтобы они создавали какой-то окупаемый механизм.

А в настоящее время ситуация просто критическая. Есть факт того, что мы не можем проплатить за газ. Тарифы не отвечают затратам. Долги – 2 миллиарда. Как из этого выходить? Газ нам больше безвозмездно не дадут.

На какой-то срок мы этот вопрос можем решить только таким образом...

В этом контексте очень важно направление – энергосбережение. К сожалению, в Киеве очень небольшое количество населения имеют счетчики на горячую и холодную воду, газ. В этом году мы их активно будем устанавливать, это даст возможность платить людям за реально потребленные ресурсы, а не суммы, которые им начислили.

За Черновецким и его командой тянется коррупционный шлейф, а вас эксперты характеризуют пока еще довольно положительно, как хорошего хозяйственника. Не боитесь запятнать свою репутацию сотрудничеством с этой командой? Мы были знакомы с Леонидом Михайловичем, но не очень хорошо. Леонид Михайлович, по моему мнению, очень добрый человек и доверчивый. Мне кажется, что в некоторых моментах эту его доброту и доверчивость просто использовали. Это мое первое впечатление.

Я никогда не буду предлагать глупостей. Я не привык этого делать. Те решения, которые я буду принимать, и предлагать ему вместе принимать, будут взвешены и будут отвечать интересам общества. Думаю, это основа наших взаимоотношений и сегодня, и завтра, и на будущее.

Команду Черновецкого обвиняют, в частности в махинациях с землей. Если будет установлено, что земельные участки продавались или переводились в частную собственность с нарушением законодательства, будут ли отбирать землю назад? Я хотел бы иметь и думаю, что буду иметь заместителя, которому будет поставлено задание вернуть в коммунальную собственность города и земельные участки, и коммунальную собственность, которая по мнению экспертов-юристов, является такой, которая может быть возвращена, ведь она была отдана с нарушением тех или иных законов, нормативных актов. Это нужно сделать обязательно. Во-первых, это принадлежит киевлянам, и оно должно им принадлежать. Во-вторых, это основа наших муниципальных активов. А активы нам нужны, ведь они дают возможность выпускать облигации муниципального займа, сотрудничать с международными финансовыми учреждениями для того, чтобы как можно скорее решать вопросы развития города.

Очень важным вопросом является повышение доходов местного бюджета. Я точно знаю, что сегодня в теневой экономике города обращается значительное количество средств. Их нужно легализовать. Это миллиарды гривен. Уверен, что вместе с правоохранительными органами этим нужно заняться и решить этот вопрос.

Будет ли, по вашему мнению, переименована улица Мазепы по просьбе российского патриарха Кирилла? Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Но моя принципиальная позиция – не трогайте историю. Мы с вами прожили вчерашний день, и каждый может его по-разному трактовать. А если прошли сотни и больше лет, то как оно есть, так и должно быть.

То есть вы считаете, что улица Мазепы должна остаться?

Так должно быть. Но это мое мнение. По этому вопросу нужно советоваться с Киеврадой.

Я уверен, что без развития духовности, мы не будем иметь консолидированного и сильного общества. Патриотизм, в частности, зависит и от духовного воспитания всех жителей, и особенно молодого поколения. Я буду уделять этому внимание.

Разговаривала Анна Ященко