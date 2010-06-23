Черномырдин о слиянии Нафтогаза и Газпрома: размеры имеют значение

Экс-посол России в Украине, Специальный представитель Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества со странами-участницами СНГ Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что должен быть выработан механизм объединения “Газпрома” и “Нафтогаза”.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал в интервью газете “Известия”.

“Как объединяться - это вопрос, надо расчеты делать. "Газпром" и "Нафтогаз" - не совсем одинаковые категории. Поровну объединить, поровну разделить - так не будет. Размеры имеют значение. Большое. Должен быть выработан механизм объединения», - сказал он.

По мнению В.ЧЕРНОМЫРДИНА, надо создать совместную компанию, чтобы не отвлекаться на "давать - не давать", "добывать - не добывать". Компания обязана решать проблемы с добычей, транзитом, распределением и газификацией.

«Надо увязать объединение компаний и создание газового консорциума. Документы о его существовании есть, на бумаге все готово, даже бюджет определен, а работы нет. Причем по вине Украины - я должен это сказать»,- добавил экс-посол.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия допустить украинские компании к разработке ее газовых месторождений, В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Мы всегда говорили - приходите. Берите месторождения, разрабатывайте, добывайте и продавайте по той цене, какую сочтете нужной». Он считает, что «если бы пришли и добывали, то продавали бы так же, как мы, если не дороже».

«Мы хотим, чтобы была дорога с двусторонним движением, чтобы все было по нормальному, по-человечески. Но не все складывалось - по разным причинам. Хотя Россия и россияне готовы к сотрудничеству»,- сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.