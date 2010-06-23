Турчинов: инвестиции падают, долги растут, осенью обесценится гривня

Первый заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что политическое давление власти на бизнесменов привело к уменьшению на треть объемов инвестиций в отечественную экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге.

“За эти 100 дней значительно уменьшились объемы инвестирования в украинскую экономику - где-то на треть. Это очень серьезный негативный показатель”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, причиной этого являются политические преследования бизнесменов.

А.ТУРЧИНОВ также прогнозирует значительное ухудшение ситуации после принятия в целом правительственного проекта Налогового кодекса.

“Благодаря ему, все субъекты экономической деятельности переведутся в ранг преступников, которые будут должны доказывать свое право заниматься экономической деятельностью”, - считает первый заместитель лидера БЮТ.

Еще одной проблемой в деятельности новой власти, по его словам, является рост задолженности по возвращению предприятиям налога на добавленную стоимость (НДС). Как утверждает А.ТУРЧИНОВ, за 100 дней деятельности нового правительства этот долг возрос на 10 млрд. грн. и достиг 30 млрд. грн.

“Следующая и достаточно серьезная проблема касается покрытия дефицита бюджета”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, отсутствие реальных реформ и отсутствие международных кредитов приводит к тому, что этот долг покрывается внутренними заимствованиями. А.ТУРЧИНОВ отметил, что в течение двух последних месяцев на внутреннем рынке состоялось заимствований на сумму 15,2 млрд. грн., еще 6 млрд. грн. получено от Национального банка Украины в виде превышения доходов над расходами за прошлый год.

“То есть, это эмиссия Национального банка, которая используется. И если тенденция финансирования правительства за счет средств НБУ не будет изменена, мы уже осенью будем иметь проблемы, как в виде инфляционных процессов, так и обесценивания национальной валюты”, - убежден А.ТУРЧИНОВ.