Крымских татар "зачищают" из органов власти?

Члены Cовета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины рассчитывают в июле встретиться с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ для обсуждения волнующих крымских татар вопросов.

Об этом первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ сказал на встрече с послом Норвегии в Украине Олавом БЕРСТАДОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса.

«Для нас очень важно непосредственное участие Президента Украины в работе Совета представителей крымскотатарского народа. В июле запланирована встреча Виктора ЯНУКОВИЧА с полным составом Совета, в ходе которого, как мы надеемся, будет рассмотрен широкий круг вопросов, решения которых ожидают крымские татары», - сказал Р.ЧУБАРОВ в ответ на просьбу посла прокомментировать первые результаты взаимодействия с новым главой государства и перспективы возможного сотрудничества.

Председатель Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, характеризуя общественно-политическую ситуацию в Крыму, акцентировал внимание дипломата на сокращении представительства крымских татар в органах республиканской власти.

«Буквально на днях был уволен глава Кировской райгосадминистрации Кадыр ОСМАНОВ, профессионально и ответственно исполнявший свои полномочия. Затягивается принятие решение в отношении действующего главы Бахчисарайской райгосадминистрации Ильми УМЕРОВА, чья дальнейшая профессиональная деятельность буквально висит на волоске. Мы не исключаем, что политика ограничения представительства крымских татар в сфере управления, в случае если такая тенденция продолжится, может стать определенной проблемой в наших взаимоотношениях с властью», - сказал лидер Меджлиса.