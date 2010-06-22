Януковичу вручили гетманскую булаву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время в Украине будет принят закон о казачестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал, общаясь на острове Хортица с представителями казачества.

Глава государства ознакомился с объектами Национального заповедника «Хортица», осмотрел работы народных мастеров – ремесленников, а также присутствовал на коротком молебне в Храме Покрова Божьей Матери.

Представители местного казачества вручили В.ЯНУКОВИЧУ гетманскую булаву.