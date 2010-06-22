Януковичу вручили гетманскую булаву
15:37, 22 июня 2010Политика
1681 0
А он пообещал закон о казачестве
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время в Украине будет принят закон о казачестве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал, общаясь на острове Хортица с представителями казачества.
Глава государства ознакомился с объектами Национального заповедника «Хортица», осмотрел работы народных мастеров – ремесленников, а также присутствовал на коротком молебне в Храме Покрова Божьей Матери.
Представители местного казачества вручили В.ЯНУКОВИЧУ гетманскую булаву.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter