Лукашенко говорит, что Медведев унизил Беларусь колбасой, маслом и блинами

Заявления руководства России унижают белорусский народ.

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на встрече с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, передает агентство «БЕЛТА».

«Хочу публично вас проинформировать о том конфликте, который перерастает в газовую войну между «Газпромом» и Беларусью. Говорят, что это спор хозяйствующих субъектов, но я не понимаю, как тогда такой спор может перерасти на уровень высшего политического руководства страны. Это уже не спор хозяйствующих субъектов. Извините, когда нас начинают унижать не то котлетами, не то колбасой, маслом и блинами, - мы это воспринимаем как оскорбление белорусского народа. Так не подобает вести себя президенту, в том числе соседнего союзного государства», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Глава государства подчеркнул, что подобного цинизма от руководства России Беларусь не ожидала.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Беларусь может рассчитаться за газ только валютой, а не товарами.

«Платить нужно в соответствии с контрактом, а контракт предусматривает исполнение платежа в иностранной валюте. Иное просто противоречит нашему валютному законодательству - «Газпром» просто не может брать ничего другого – ни пироги, ни масло, ни сыр, ни блины, ничто другое не может служить средством платежа», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ. «Это должны понимать наши белорусские партнеры», - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ поручил продолжать переговоры с белоруской стороной, «побуждая к исполнению договора».

Ранее Д.МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

Сегодня с 10.00 мск «Газпром» увеличил ограничение поставок газа в Беларусь до 30%.

Российская компания добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа.