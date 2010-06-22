В Самообороне Луценко - урок химии: кто-то всплыл, кто-то пошел на дно

Народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК считает, что переформатирование группы «Народная самооборона» является нормальным процессом политического самоопределения.

«Это как во время урока химии: кто-то всплыл вверх, кто-то пошел на дно, а кто-то остался стабильным. Стабильные – это те, кто прошел искушение долларом, кто не боится угроз власти задушить бизнес, для кого слова «Украина» и «совесть» остаются главными жизненными ориентирами», - сказал Ю.ГРЫМЧАК, сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«И если в этой стране избирателям еще позволят мечтать о новых лицах во власти и реализовывать свое избирательное право, то следует избирать не богатых (их запугают), и не бедных (их купят), а тех, для кого слово «Украина» значит намного больше, чем просто точка на карте мира», - отметил депутат.

Ю.ГРЫМЧАК также остро прокомментировал переход части депутатской группы «Народная самооборона» в парламентское большинство.

«О тех, кто ушел… Я хотел бы сказать, что произошло в действительности. Шестнадцать людей в группе «Народная самооборона» пришли во власть во время Помаранчевой революции. Пришли на волне народного подъема, делегатами народных надежд. А затем часть из них продала эти народные надежды. Очень банально. Я считаю, что у этих людей следует отобрать их депутатские мандаты, а выдать новые с надписью: «Продавец народных надежд». Все», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в состав коалиции “Стабильность и реформы” вошли шестеро народных депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”: Валерий БОРИСОВ, Давид ЖВАНИЯ, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Сергей ХАРОВСКИЙ и Виктор ШЕМЧУК.