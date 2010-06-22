В газовой войне Москвы с Минском Киеву своя рубашка ближе к телу

Украина занимает нейтральную позицию в российско-белорусском газовом конфликте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«На политическом уровне Украина абсолютно нейтральна. Мы никоим образом не пытаемся вмешиваться в хозяйственные конфликты», - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, не ухудшит ли отношения Украины и России заявление «Укртрансгаза» о готовности увеличить транзит российского газа в Европу в связи с введением режима ограничения поставок газа через Беларусь, О.ВОЛОШИН сказал: «Бизнес есть бизнес. Если есть компания, которая уполномочена государством зарабатывать в бюджет государства деньги за счет транзита газа, то почему она должна терять возможности это сделать. В конечном итоге, от этого выигрывают граждане Украины и украинский бюджет».