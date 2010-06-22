Янукович поехал на Хортицу
11:38, 22 июня 2010Политика
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Статус поездки: рабочая
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Запорожье под председательством главы государства состоится расширенное заседание регионального комитета экономических реформ.
Также планируется, что в Запорожье Президент осмотрит строительство новых мостовых переходов через Днепр и посетит Днепровскую гидроэлектростанцию.
В.ЯНУКОВИЧ ознакомится также с планами развития историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица.
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