Янукович поехал на Хортицу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Запорожье под председательством главы государства состоится расширенное заседание регионального комитета экономических реформ.

Также планируется, что в Запорожье Президент осмотрит строительство новых мостовых переходов через Днепр и посетит Днепровскую гидроэлектростанцию.

В.ЯНУКОВИЧ ознакомится также с планами развития историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на острове Хортица.