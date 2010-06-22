Добкину одна инициатива Януковича все-таки не нравится

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН не поддерживает инициативу центральной власти создать единый всеукраинский регулятор тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом М.ДОБКИН заявил в эфире программы «Обратная связь» на областном государственном радио.

«Я не поддерживаю идею создания единого регулятора тарифов на жилищно-коммунальные услуги. У каждого города, каждого региона есть свои особенности, и невозможно создать единую идеальную формулу, по которой можно бы было рассчитывать тарифы для всей страны», – сказал М.ДОБКИН.

По мнению губернатора, такая идея имеет право на существование, если государство возьмет на себя обязательство компенсировать коммунальным предприятиям затраты, которые не покрываются тарифом, установленным единым регулятором.

«Даже если государство сможет выделить на ЖКХ такой колоссальный объем средств, то они будут направлены на замену изношенных сетей, установку энергосберегающего», – сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ Украины на 2010-2014 гг. «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Документом, среди прочего, предусмотрено принятие до конца текущего года закона о независимом регуляторе на рынке жилищно-коммунальных услуг, до конца 2011 года планируется передать функции регулирования тарифов на услуги ЖКХ на центральный уровень.