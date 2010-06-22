Леся Гонгадзе принесла Януковичу документы, которых он еще не видел

Мать журналиста Георгия Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ считает, что прокуратура зашла в тупик, и дело о гибели ее сына начинается по второму кругу, однако Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на вчерашней встрече пообещал посодействовать в достижении компромисса с Генеральной прокуратурой.

Как сообщает Deutsche Welle, Л.ГОНГАДЗЕ сказала: «Президент очень внимательно и терпеливо меня выслушал, и пообещал, что попробует этот вопрос решить, встретившись с прокурором. И, как я понимаю, у него есть такое желание».

Л.ГОНГАДЗЕ показала Президенту имеющиеся у нее результаты экспертизы. Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧУ приходится ссылаться на документы, которые представляет прокуратура, а если бы глава государства был экспертом, то он бы смог выразить и свое мнение.

По информации Л.ГОНГАДЗЕ, пока еще о захоронении речь не шла, потому что не завершены еще несколько важных экспертиз.

На вопрос, ожидает ли она позитивного результата от встречи, Л.ГОНГАДЗЕ сказала, что это уже третий Президент, который обещает ей помочь, и трудно что-либо говорить о результате: «Мне трудно сказать, потому что здесь задействовані интересы, которые победить практически не возможно». О следующей встрече не было договорено, добавила мать погибшего журналиста.