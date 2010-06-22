Яценюк советует людям Януковича учить физику

Президент Виктор Янукович и Партия регионов строят авторитарную модель украинской демократии.

Об этом заявил лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк в эфире телеканала ICTV.

"У меня нет сомнений, что президент Янукович, вместе с Партией регионов, сейчас строят авторитарную модель украинской демократии. У меня нет никакого сомнения, и я вижу, как это все двигается", - отметил он.

"Только многие из этих людей плохо учили физику, они не знают, что чем тверже материал, тем более он хрупок. Чем более монолитной будет власть, чем более твердый металл, он обязательно рано или поздно лопнет", - добавил политик.

По мнению Яценюка, в обществе понимание этого придет "когда они дойдут до каждого отдельно взятого дома".

"Они это уже сделали", - считает лидер "Фронта перемен". В частности он напомнил, что в проекте Налогового кодекса "налоговой администрации дали право на любые проверки в жилищи непосредственно каждого налогоплательщика".

"То есть эти хорошие ребята, с погонами государственной налоговой администрации, теперь при новом демократическом режиме могут зайти к вам в дом и провести просто обыск", - отметил депутат.

Украинская правда