Оппозиция уже не хочет, коалиция все еще может
Сегодня, в первый пленарный день после парламентского перерыва, состоялось “антиблокирование” трибун и щитовой с заветным “рубильником”. Репортаж
Сегодня, в первый пленарный день после парламентского перерыва, состоялось “антиблокирование” трибун и щитовой с заветным “рубильником”. “Антиблокираторами” выступили антикризисные депутаты от Партии регионов, СПУ и КПУ, которые, прослышав о том, что оппозиция якобы готовится к блокированию работы парламента, прибегла к профилактическим мерам и заслонила широкой грудью жизненно важные точки. Антикризисники разместились там, где две недели назад обретались бютовцы – напротив мужского туалета у входа в комнату с кнопкой, включающей и выключающей систему «Рада». На дежурство они заступили с раннего утра.
Вчера вечером состоялось заседание двух фракций «Нашей Украины» и БЮТ, на котором было принято заявление с семнадцатью требованиями оппозиции к антикризисной коалиции. В этом заявлении были собраны почти все претензии оппозиции, прозвучавшие за последние полгода. Заявление подписывалось в присутствии Главы государства в Секретариате Президента. Члены оппозиции сообщали, что в случае непринятия требований Виктор Ющенко будет ветировать законы, принимаемые антикризисной коалицией. (Полный текст заявления смотрите здесь). Несмотря на то, что зрелищности в сегодняшних парламентских представлениях не было (поединки происходили только на уровне выступлений руководителей и уполномоченных фракций), это был весьма напряженный день.
|Юлия Тимошенко с парламентской трибуни продублировала требования оппозиции
|Вячеслав Кириленко рассказал, как антикризисники с утра занимали сттатегически важные позиции
«Занимая с шести утра места для блокирования, – сказал он, – члены антикризисной коалиции показывают, что не способны контролировать ситуацию. Правящая коалиция давно превратилась в послушных кнопокдавов. Мы требуем адекватного повышения почасовой оплаты... Мы требуем ликвидировать пенсионную уравниловку и повысить пенсию – в зависимости от трудового стажа. Учитывая угрозы энергетической безопасности Украины, связанные с усилением тенезации, коррупции и возможной потери Украиной газотранспортной системы, требуем разорвать все соглашения и контракты с компанией «РосУкрЭнерго», а также с компаниями, аффинированными с этой структурой, во всех секторах топливно-энергетического комплекса».
Дальше выступали антикризисники. На парламентскую сцену после недолгого отсутствия вернулся лидер коммунистов Петр Симоненко. Он как всегда, повеселил слушателей сравнениями и разоблачениями.
|Петр Симоненко, как всегда, радовал слушателей разоблачениями и образным мышлением
Я решила спуститься в кулуары. Там скучал министр кабинета министров Анатолий Толстоухов.
– Так что, будете реанимировать ЕЭП, в схеме которого предусмотрены наднациональные органы? – поинтересовалась я.
– Откуда такая информация? – строго спросил Толстоухов. – Я такой информацией не владею.
– Скажите, – обратилась я к одному из «идеологов» Партии регионов народному депутату Анне Герман, – официальный сайт ЕЭП содержит схему сложения региональных организаций ЕЭП, которая предусматривает существования наднациональных органов управления экономикой. Схема старая, но она числится в рубрикаторе основных официальных документов по ЕЭП. Возможно ли, что правительство вернется к ее рассмотрению?
– Я доверяю сайтам Кабмина и парламента. Если такая схема появится на украинских сайтах, тогда будем комментировать, – сказала она. – А что касается заявлений на эту тему Тимошенко, то она делает столько сенсационных заявлений, что ей уже нельзя верить. Чего стоит только одно утверждение о том, что члены нашей фракции заблокировали туалеты. Я спокойно там побывала и зашла в зал как раз, когда она это оглашала… Мы будем оберегать щитовую до тех пор, пока будет нависать опасность захвата ее оппозицией.
|Олександр Мороз был крайне недоволен ”чьими-то” интервью зарубежной прессе. Но перерывы по требованию оппозиции объявлял исправно...
После нее началось новое заседание. Юлия Тимошенко объявила, что переговоры лидеров фракции были разговором слепого с глухим, и обе оппозиционные фракции покинули зал. Остальные депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки.
– Петр Николаевич, а зачем коалиция сколачивает конституционное большинство? – спросила я у Симоненко.
– Лично мои предложения вывешены на партийном сайте. Одно из первых требований – упразднение должности Президента, – объявил он.
Следующие пассажи о бездарности оранжевой власти я уже слышала не раз. Выйдя из зала, лидеры оппозиционных фракций Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко провели брифинг, в котором предложили Президенту обсудить все требования оппозиции на заседании СНБО.
Был ли смысл оппозиции сводить все требования в одном заявлении? Можно ли сторонам договориться, когда оппозиция выдвигает семнадцать требований? Каковы краткосрочные и долгосрочные цели оппозиции? Как будет вести себя коалиция? Эти вопросы мы задали народным депутатам.
Дмитрий Выдрин, БЮТ:
Если говорить о сути заявления, то на политический рынок выставлены все товары, за которые гражданину стоит бороться. Мне как гражданину дорог пункт по поддержке малого и средне бизнеса. Украина занимает последние места в Европе из-за отвратительного инвестиционного климата и законодательства. Мне дорог пункт по поддержке мелкого и среднего бизнеса, я сам занимался консалтинговым бизнесом. Кому-то близка проблема тарифов. Кто-то будет выступать за нерушимость нефтегазовой системы.
Трудно представить, что сейчас власть и оппозиция договоряться, но политика – это искусство невозможного.
Василий Киселев, Партия регионов:
Мы обязательно договоримся с Президентом. Да, нам необходимо конституционное большинство, но поверьте, за внесение изменений в Основной Закон будет голосовать вместе с нами и оппозиция.
Против демаршей есть два средства – ответный демарш или стол переговоров. Я верю, что все закончится за столом переговоров.
Лесь Танюк, «Наша Украина»:
Заявление оппозиции – чисто политическое. Оппозиция, наконец, собралась вместе и высказала целый спектр предложений, которые не могут быть решены в пределах этого правительства. Мы загоняем правительство в угол. Тут есть чисто тактические задачи, а есть стратегические. Оппозиция высказывает, какая она есть по сути. Теперь нужно, чтобы к каждому из этих пунктов представить отдельные законы, предложения и мертво стоять на их выполнении.
Ярослав Сухой, Партия регионов:
Ни на одно требование большинство не пойдет. Ничего из того, что требует оппозиция, не оформлено законодательно.
На вопрос, что будет дальше, все отвечали одинаково. «Регионы» повторяли: будем работать в сессионном зале. Оппозиция: будем этой работе препятствовать. Начался новый виток парламентского противостояния.
Маша Мищенко