Оппозиция уже не хочет, коалиция все еще может

Сегодня, в первый пленарный день после парламентского перерыва, состоялось “антиблокирование” трибун и щитовой с заветным “рубильником”. “Антиблокираторами” выступили антикризисные депутаты от Партии регионов, СПУ и КПУ, которые, прослышав о том, что оппозиция якобы готовится к блокированию работы парламента, прибегла к профилактическим мерам и заслонила широкой грудью жизненно важные точки. Антикризисники разместились там, где две недели назад обретались бютовцы – напротив мужского туалета у входа в комнату с кнопкой, включающей и выключающей систему «Рада». На дежурство они заступили с раннего утра.

Вчера вечером состоялось заседание двух фракций «Нашей Украины» и БЮТ, на котором было принято заявление с семнадцатью требованиями оппозиции к антикризисной коалиции. В этом заявлении были собраны почти все претензии оппозиции, прозвучавшие за последние полгода. Заявление подписывалось в присутствии Главы государства в Секретариате Президента. Члены оппозиции сообщали, что в случае непринятия требований Виктор Ющенко будет ветировать законы, принимаемые антикризисной коалицией. (Полный текст заявления смотрите здесь). Несмотря на то, что зрелищности в сегодняшних парламентских представлениях не было (поединки происходили только на уровне выступлений руководителей и уполномоченных фракций), это был весьма напряженный день.

Юлия Владимировна в своем выступлении фактически продублировала пункты требований объединенной оппозиции, добавив при этом интересных нюансов. Сообщила, что со стороны антикризисников идет подкуп и шантаж народных депутатов, угрожают их семьям и детям, пробуют подкупить, чтобы сколотить конституционное большинство – для внесений дальнейших изменений в Конституцию, и что готовится «система государственного переворота», при котором будут приниматься законы без права вето Президента. Тимошенко заявила, что правительство тайно готовит документы по участию в Едином экономическом пространстве, предусматривающем наднациональные органы. (К слову, в последних новостях, размещенных на официальном сайте ЕЭП, содержится информация об активизации Украины в ЕЭП.) Юлия Тимошенко напомнила, что оппозиция требует уволить министра внутренних дел Цушко и генпрокурора Медведько, прекратить принимать лоббистские законы, которые ведут к тенезации экономики, ликвидировать коррупцию в судах, правительстве, парламенте.

Ее выступление продолжил Вячеслав Кириленко, лидер «Нашей Украины».

«Занимая с шести утра места для блокирования, – сказал он, – члены антикризисной коалиции показывают, что не способны контролировать ситуацию. Правящая коалиция давно превратилась в послушных кнопокдавов. Мы требуем адекватного повышения почасовой оплаты... Мы требуем ликвидировать пенсионную уравниловку и повысить пенсию – в зависимости от трудового стажа. Учитывая угрозы энергетической безопасности Украины, связанные с усилением тенезации, коррупции и возможной потери Украиной газотранспортной системы, требуем разорвать все соглашения и контракты с компанией «РосУкрЭнерго», а также с компаниями, аффинированными с этой структурой, во всех секторах топливно-энергетического комплекса».

Дальше выступали антикризисники. На парламентскую сцену после недолгого отсутствия вернулся лидер коммунистов Петр Симоненко. Он как всегда, повеселил слушателей сравнениями и разоблачениями.

«В Украине строится пещерная националистическая диктатура, – объявил коммунист. – Из страны хотят сделать санитарную зону НАТО. Оппозиция повышает социальную напряженность, чтобы разрушить украинскую государственность… Оппозиция хочет вернуть кучмовскую Конституцию 1996 года и установить президентскую монархию с неограниченными полномочиями Президента и его американского плацдарменного окружения. Именно в этом состоит цель инструкций, полученных в Америке», – разоблачал оппозицию самый удобный и самый «конструктивный» оппозиционер времен Кучмы.

Я решила спуститься в кулуары. Там скучал министр кабинета министров Анатолий Толстоухов.

– Так что, будете реанимировать ЕЭП, в схеме которого предусмотрены наднациональные органы? – поинтересовалась я.

– Откуда такая информация? – строго спросил Толстоухов. – Я такой информацией не владею.

– Скажите, – обратилась я к одному из «идеологов» Партии регионов народному депутату Анне Герман, – официальный сайт ЕЭП содержит схему сложения региональных организаций ЕЭП, которая предусматривает существования наднациональных органов управления экономикой. Схема старая, но она числится в рубрикаторе основных официальных документов по ЕЭП. Возможно ли, что правительство вернется к ее рассмотрению?

– Я доверяю сайтам Кабмина и парламента. Если такая схема появится на украинских сайтах, тогда будем комментировать, – сказала она. – А что касается заявлений на эту тему Тимошенко, то она делает столько сенсационных заявлений, что ей уже нельзя верить. Чего стоит только одно утверждение о том, что члены нашей фракции заблокировали туалеты. Я спокойно там побывала и зашла в зал как раз, когда она это оглашала… Мы будем оберегать щитовую до тех пор, пока будет нависать опасность захвата ее оппозицией.

Перед объявлением перерыва в заседании слово взял Александр Мороз. Он без упоминания фамилии пожурил Тимошенко за какое-то интервью, данное зарубежной прессе, сообщил, что не может дозвониться до Президента, который находится в командировке, пообещал, что скоро дозвонится, и объявил перерыв. Во время перерыва, объявленного по требованию БЮТ, состоялась встреча лидеров фракций.

После нее началось новое заседание. Юлия Тимошенко объявила, что переговоры лидеров фракции были разговором слепого с глухим, и обе оппозиционные фракции покинули зал. Остальные депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки.

– Петр Николаевич, а зачем коалиция сколачивает конституционное большинство? – спросила я у Симоненко.

– Лично мои предложения вывешены на партийном сайте. Одно из первых требований – упразднение должности Президента, – объявил он.

Следующие пассажи о бездарности оранжевой власти я уже слышала не раз. Выйдя из зала, лидеры оппозиционных фракций Юлия Тимошенко и Вячеслав Кириленко провели брифинг, в котором предложили Президенту обсудить все требования оппозиции на заседании СНБО.

Был ли смысл оппозиции сводить все требования в одном заявлении? Можно ли сторонам договориться, когда оппозиция выдвигает семнадцать требований? Каковы краткосрочные и долгосрочные цели оппозиции? Как будет вести себя коалиция? Эти вопросы мы задали народным депутатам.

Дмитрий Выдрин, БЮТ:

Если говорить о сути заявления, то на политический рынок выставлены все товары, за которые гражданину стоит бороться. Мне как гражданину дорог пункт по поддержке малого и средне бизнеса. Украина занимает последние места в Европе из-за отвратительного инвестиционного климата и законодательства. Мне дорог пункт по поддержке мелкого и среднего бизнеса, я сам занимался консалтинговым бизнесом. Кому-то близка проблема тарифов. Кто-то будет выступать за нерушимость нефтегазовой системы.

Трудно представить, что сейчас власть и оппозиция договоряться, но политика – это искусство невозможного.

Василий Киселев, Партия регионов:

Мы обязательно договоримся с Президентом. Да, нам необходимо конституционное большинство, но поверьте, за внесение изменений в Основной Закон будет голосовать вместе с нами и оппозиция.

Против демаршей есть два средства – ответный демарш или стол переговоров. Я верю, что все закончится за столом переговоров.

Лесь Танюк, «Наша Украина»:

Заявление оппозиции – чисто политическое. Оппозиция, наконец, собралась вместе и высказала целый спектр предложений, которые не могут быть решены в пределах этого правительства. Мы загоняем правительство в угол. Тут есть чисто тактические задачи, а есть стратегические. Оппозиция высказывает, какая она есть по сути. Теперь нужно, чтобы к каждому из этих пунктов представить отдельные законы, предложения и мертво стоять на их выполнении.

Ярослав Сухой, Партия регионов:

Ни на одно требование большинство не пойдет. Ничего из того, что требует оппозиция, не оформлено законодательно.

На вопрос, что будет дальше, все отвечали одинаково. «Регионы» повторяли: будем работать в сессионном зале. Оппозиция: будем этой работе препятствовать. Начался новый виток парламентского противостояния.

Маша Мищенко