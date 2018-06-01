Вехи недели: парашютист на Крещатике, реверансы от Азарова и неуместный Литвин

В Киеве произошла тихая смена власти путем десантирования Александра Попова в кресло первого заместителя главы КГГА. Николай Азаров на встрече с комиссарами ЕС обещал им участие в модернизации украинской ГТС. Владимир Литвин все больше чувствует себя не в своей тарелке.

Пожалуй, главное событие минувшей недели – смена власти в столице. Для этого Партии регионов не пришлось проводить внеочередных выборов или формировать новую коалицию в Киевсовете. Оказалось достаточным подобрать правильного человека, которым оказался Александр Попов. У бывшего министра ЖКХ в активе больше десяти лет управления городом Комсомольск, потому Александра Павловича спешно десантировали на Крещатике. Поставленные перед ним задачи – наведение элементарного порядка в городском хозяйстве и создание плацдарма для успешного выступления регионалов на ближайших выборах в столице. Леонид Черновецкий, получивший заверения, что он останется мэром, а Попов займется экономикой, благоразумно решил не противиться кадровым чисткам в «молодой команде» и ушел в отпуск за свой счет.

Остается загадкой, распространится ли норма о проведении местных выборов 31 октября 2010 года на Киев? Видимо, многое будет зависеть от успехов Попова, фактически возглавившего столичную администрацию. Уже известно, что последнее воскресенье октября в качестве даты избрания новой местной власти облюбовал Виктор Янукович, эту же дату безальтернативной считает и министр юстиции Александр Лавринович. Спикер парламента Владимир Литвин, по собственному заверению, не собирается «бросаться под поезд» назначения даты местных выборов, но и взахлеб расхваливать инициативы Партии регионов не собирается. Владимир Михайлович с неожиданным вольнодумством заметил, что Верховная Рада пока еще не приняла ни одного законопроекта, предложенного Президентом, что несколько диссонирует с заявлениями Банковой о железной поступи реформ. Хорошо известно, что спикер не является сторонником формирования конституционного большинства, способного нивелировать его таланты аппаратчика. Судя по заявлениям Литвина, он все больше теряет веру в собственное светлое политическое будущее.

Регионалы на заявления Литвина и резонансное предположение Юрия Еханурова о возможном вхождении фракции НУ-НС в коалицию отреагировали асимметрично. Членами «Стабильности и реформ» стали шестеро представителей «Народной самообороны» во главе с Давидом Жванией. Тем самым представители коалиции практически решили вопрос о консолидации голосов для принятия решения о проведении местных выборов 31 октября, а заметно разочарованный Юрий Луценко собирается распустить депутатскую группу «Народная самооборона». Александр Третьяков пошел дальше: он считает целесообразным распустить всю фракцию НУ-НС. Воодушевленные регионалы ожидают новых перебежчиков из рядов оппозиции и продолжают давить на оппонентов даже в мелочах. Так что предложение Еханурова оказалось реализованным пусть не в полной мере, зато весьма оригинально.

Соратники Юлии Тимошенко воспользовались заявлением Еханурова в собственных интересах: Андрей Шкиль с видом посвященного в таинства большой политики поведал о встрече Януковича и Ющенко (конечно же, в «Межигорье»), на которой оба Виктора якобы обсуждали перспективы сдачи очередной порции национальных интересов Украины. Честно говоря, вряд ли Януковичу для этого необходим Ющенко. Сама Юлия Владимировна во время одного из областных вояжей заявила, что в дальнейших переговорах с экс-президентом нет смысла. С ней трудно не согласиться, впрочем, как и с тем, что сама лидер БЮТ не выдвигает инициатив, способных потревожить действующую власть.

Премьер-министр Николай Азаров, отпраздновавшие свои сто дней в премьерском кресле со сдержанным оптимизмом, в Люксембурге пытался убедить еврокомиссаров в необходимости участия в модернизации украинской ГТС. По такому случаю Николай Янович даже пообещал выполнять Брюссельскую декларацию, подписанную больше года назад Юлией Тимошенко. «Газпрому» Азаров обещает участие в модернизации газотранспортной системы Украины в обмен на гарантированный объем транзита газа. Конечно, возросшая внешнеэкономическая активность правительства внушает оптимизм, но хотелось бы полюбоваться на ее конкретные результаты. Пока приходится утешаться заявлениями «витринного» вице-премьера Сергея Тигипко о необратимости процесса дерегуляции экономики и неизбежности подписания соглашения о сотрудничестве с МВФ. Жаль, что информированные источники утверждают, что Сергей Леонидович больше не курирует переговоры с Фондом, равно как и не имеет реального влияния на правительственные решения.

Некоторые главы областных администраций не выдержали напряжения работы в новой власти. Анатолий Гриценко покинул пост главы Херсонской ОГА, вернувшись в качестве рядового депутата в крымский парламент, а Ярослав Сухой вынужден был ретироваться из Тернополя, благо говорливый регионал предусмотрительно не сдал депутатский мандат. Это первые сигналы для Януковича о нецелесообразности ставки исключительно на однопартийцев в кадровых вопросах, но президент не торопится делать далекоидущие выводы.

Евгений Магда