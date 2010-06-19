В законопроекте ПР о местных выборах кампанию сократят до 50 дней?

Законопроектом о выборах в местные советы, предложенного Партией регионов, предусмотрено радикальное сокращение продолжительности избирательной кампании и другие радикальные изменения.

Об этом пишет газета “Зеркало недели” со ссылкой на источник (№23 (803) 19-25 июня 2010 года).

В частности, законопроект Партии регионов предусматривает, что выборы в местные советы назначаются на последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их проведении. Соответственно, избирательная кампания сокращается до 50 дней, а не 90, как предусмотрено действующим законодательством.

По информации издания, согласно законопроекту Партии регионов, все избиркомы планируется формировать «сверху вниз», для высшего уровня - решением ЦИК, для остальных - решением высших комиссий.

К тому же, право подачи кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий имеют соответствующие местные организации политических партий, сообщил собеседник газеты.

На данный момент продолжается согласование отдельных норм предложенного законопроекта в среде фракций, которые являются членами парламентской коалиции.