Яценюку украинская экономика напоминает «дохлую корову»

Народный депутат от НУ-НС, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в прошлом году поступления от тех налогов, которые власть планирует отменить с принятием Налогового кодекса, составили только 8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время программы "Шустер Live" на ТРК “Украина”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что украинская экономика сегодня ему напоминает "дохлую корову", а проект правительственного Налогового кодекса - "доильный аппарат, который окончательно хочет добить эту корову".

"Новизна, касающаяся каждого, - теперь налоговые органы имеют право прийти к вам в дом и провести обыск", - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, все граждане Украины, которые будут иметь депозиты в банках, должны будут платить налоги с процентов, которые они получают по этим депозитам. "Для экономики это с одной стороны означает рост процентных ставок по кредитам, а с другой стороны это означает уменьшение доходов граждан", - сказал народный депутат.

При этом он назвал позитивным тот факт, что предложено сокращение количества налогов. Он напомнил, что в настоящее время 49 таких налогов, а предлагается оставить 23. "Но послушайте, какие сократили налоги, - налог с владельцев собак, налог на использование местной символики, налог на участие в ипподромных бегах, налог на выигрыш на ипподромных бегах... Но из этих налогов, которые хотят сократить, в прошлом году страна получила всего 8 млн. грн. при сотнях миллиардов доходов государственного бюджета", - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК выразил опасение, что Налоговый кодекс примут в таком же режиме, как и бюджет на 2010 год. При этом народный депутат обратился к депутатам от Партии регионов и сказал, что они будут работать по тем же правилам, что и другие, и зря рассчитывать на какие-то привилегии.

"Наша задача не допустить принятия Налогового кодекса в том виде, в котором он существует", - сказал он. А.ЯЦЕНЮК также выразил предложение до принятия данного проекта документа во втором чтении провести парламентские слушания, на которые пригласить представителей ассоциаций и непосредственно налогоплательщиков.