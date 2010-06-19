Королевская: Петербургский форум показал, что мы на правильном пути

При наличии необходимой политической воли Украина уже к осени может получить законы, закладывающие фундамент экономики 21-го века в стране. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время Петербургского международного экономического форума, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Как показал Петербургский форум, мы находимся на правильном пути. Необходимо максимально быстро действовать», - отметила она. По ее словам, необходимый пакет законопроектов для модернизации экономики уже наработан в профильном парламентском комитете и в ближайшее время будет представлен на обсуждение общественности.

«Эксперты отмечают, что мировая экономика находится в начале выхода из кризиса. И открывается «окно» для ускоренного развития. При правильно расставленных приоритетах в Украине уже сегодня можно начать строительство экономики 21-го века. Времени мало: если немедленно не начать действовать, можно упустить предоставленный шанс», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ на форуме.

По ее словам, в ближайшие годы на лидерские позиции выйдут страны, которые смогут провести структурные экономические реформы, отвечающие современным реалиям. «В числе приоритетных направлений, развитию которых необходимо уделить первоочередное внимание, участники форума называют модернизацию экономики, инновационные и инфраструктурные проекты», – заявила глава комитета ВР.