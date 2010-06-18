Рейтинг Януковича в регионах Украины (опрос)

Рейтинги президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО в первые 100 дней их пребывания при власти почти одинаковые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса «Сто дней новой власти», представленного сегодня журналистам фондом «Демократические инициативы» и Украинским центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Согласно данным опроса, доля граждан, которые преимущественно положительно оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента, в восточном регионе достигает 78% (отрицательно – лишь 9%), в южном регионе – 73% и 14% соответственно.

Почти одинаковые оценки в центральном регионе: положительно оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА 38% респондентов, отрицательно – 34%.

При этом большинство жителей западных регионов - 48% - отрицательно оценивают деятельность Президента, положительно - лишь 27% опрошенных.

Эксперты сравнили рейтинги поддержки президентов Украины Леонида КУЧМЫ в конце периода его правления и Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА за первые 100 дней их пребывания при власти.

В частности, деятельность Л.КУЧМЫ в ноябре 2004 года полностью и преимущественно положительно оценивали 33,5% граждан, полностью и преимущественно отрицательно – 25,5%.

В марте 2005 года деятельность В.ЮЩЕНКО на посту Президента положительно оценивали 54% опрошенных, отрицательно – 14,5%.

Рейтинг поддержки В.ЯНУКОВИЧА в июне составляет 54,4%, отрицательно оценивают его деятельность – 23,7% респондентов.

Следует отметить, что в 2005 году доля граждан, которые очень положительно оценивали деятельность Президента В.ЮЩЕНКО, составляла 35,7%, а скорее положительно – 18,3%.

На сегодня 19,9% граждан очень положительно оценивают деятельность В.ЯНУКОВИЧА на посту главы государства и 34,5% - скорее положительно.

Опрос проводился с 5 по 10 июня в 113 населенных пунктах Украины. Всего были опрошены 1611 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,5%.